Nočná dráma na konci sviatkov: V obývačke začal horieť vianočný stromček!

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Vianočné sviatky sú už skoro za nami, no v v Bánovciach nad Bebravou mohli mať trpký záver. V obývačke jedného z bytov začal horieť vianočný stromček. Našťastie pri tomto nešťastí nebol nikto zranený, no škody na obývacej miestnosti sa vyšplhali do astronomických rozmerov.