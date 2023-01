Polícia obvinila muža, ktorý mal podpáliť okno a dvere cudzieho domu

"Podľa doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že obvinený najskôr telefonicky kontaktoval poškodeného. Vulgárne mu nadával a hrozil mu zabitím so slovami, že mu začína peklo, aby ani nešiel spať. Potom hovor zrušil," uviedla Kuzmová. Následne vo večerných hodinách obvinený podľa nej prišiel do miesta trvalého bydliska poškodeného a jeho manželky, kde mal neoprávnene vniknúť na dvor rodinného domu. "Za pomoci prineseného benzínu v zdravotníckej striekačke mal zapáliť plastové okno a vstupné dvere do domu, čím došlo k obhoreniu časti okna a parapetnej dosky a k obhoreniu časti vstupných dverí. Potom z miesta činu ušiel," doplnila.

Manželom konaním vznikla škoda vo výške 1270 eur. Keďže s obávali, že obvinený muž bude v protiprávnom konaní voči nim pokračovať, obrátili sa na políciu. "Tá v krátkom čase muža zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. S mužom vykonala aj dychovú skúšku, ktorá skončila s výsledkom 0,94 promile alkoholu," ozrejmila Kuzmová. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bude v tejto veci podľa nej rozhodnuté v zmysle zákona.