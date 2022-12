Vagovič končí s moderovaním v RTVS: Necítil jednoznačnú podporu vedenia a ochotu zastať sa relácie

archívne video

Moderátorské kreslo v relácii opúšťa Vagovič po pár týždňoch. Od vedenia RTVS totiž očakával iný prístup.

"V ideovom zámere projektu, o ktorom som informoval vedenie RTVS, som ho definoval takto: „Diskusná relácia o spoločensko-politických témach, s dôrazom na boj proti korupcii a organizovanému zločinu.“ Primárne som chcel volať rešpektovaných odborníkov, ktorí stoja v prvej línii zápasu s korupciou a mafiou – policajtov, prokurátorov, sudcov. Napríklad šéfka vyšetrovacieho tímu Gorila Martina Babacsová. Mojou ambíciou však bolo pozývať aj ľudí z pomysleného druhého brehu barikády. Vrátane kajúcnikov typu František Imrecze, ktorého som avizoval aj v zmienenom projekte diskusnej relácie Pod povrchom," vysvetľuje na sociálnej sieti.

Vedenie televízie podľahlo tlakom Rady RTVS

Po rozhovore s Imreczem, ktorý televízia po dlhom váhaní odvysielala, sa začali problémy. I keď vedenie televízie bolo podľa Vagoviča spokojné, objavili sa tlaky zo strany Rady RTVS. "Od tohto momentu som necítil jednoznačnú podporu a ochotu zastať sa relácie Pod povrchom – a nepodľahnúť mocenskému tlaku členov rady," vysvetlil.

"Naplno sa to prejavilo, keď som chcel urobiť rozhovor so šéfkou tímu Gorila. Martinu Babacsovú som „lámal“ ešte dlhšie ako Imreczeho, dokopy zhruba tri roky. Nakoniec sa to predsa len podarilo, čo som s radosťou oznámil kompetentným v RTVS, ktorí najskôr nijako nenamietali. Asi po dvoch dňoch však prišla stopka, respektíve odkaz, že teraz (rozumej v polovici decembra) sa rozhovor neodvysiela. Keď som sa pýtal na dôvody, vypočul som si „argument“, ktorý pre zmenu paralyzoval mňa. „Po Imreczem by to bola ďalšia provokácia smerom k Rade RTVS, ktorá by nám nemusela schváliť rozpočet.“ S odsunutím rozhovoru na neskôr (cca polovicu januára) nesúhlasila ani Babacsová, čo bolo pochopiteľné," vysvetľuje Vagovič.

Svoju slobodu si vážim viac ako miesto v televízii

Okrem toho že tento rozhovor verejnoprávna televízia neodvysielala, vedenie rozhodlo aj o tom, že diskusná relácia bude od januára presunutá na menej sledovaný kanál 24. Tiež nereflektovali na požiadavku, aby Vagovičovi aj písomne garantovali úplnú autorskú slobodu a nezávislosť pri výbere tém a hostí do relácie. I keď mal už na január dohodnutých ďalších exkluzívnych hostí, rozhodol sa, že od Nového roka reláciu moderovať nebude.

"Na jednej strane mi je to ľúto, keďže som dal do nej všetko a mala aj veľmi pozítívne divácke ohlasy.Na druhej strane si vážim svoju slobodu, integritu a nezávislosť viac ako „teplé miestečko“ v televízii. Nie som oportunista, nikdy nebudem ustupovať záujmom oligarchov a ich politickým nominantom," zdôraznil..