Opak pokojných Vianoc, je tu chrípková pohroma! V lekárňach chýbajú lieky, po prázdninách sa nič nekončí

Situáciu popisoval ÚVZ deň pred Štedrým dňom. "V 51. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 91 068 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 532,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2022 hlásených 16 616 ochorení (chorobnosť 644,6/100 000), čo predstavuje 18,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 1,4 % " konštatuje ÚVZ.

Najvyššia chorobnosť bola pritom zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (2 045,7/100 000).

Ako sa chrániť?

Hygienici nemajú v týchto dňoch zásadne iné odporúčania, než ako tomu bolo počas prvých vĺn covidu. Odporúčajú už tradične obmedziť osobné styky, podávanie rúk, objímanie pri pozdrave či iné podobné veci. Kýchať a kašľať by sa malo zásadne do vreckovky, nie do dlane. Použité vreckovky, podobne ako pri koronavíruse, treba vyhodiť do uzatvárateľných nádob na odpad a následne si umyť ruky vodou a mydlom. Netreba tiež zabúdať na dômyselnú a včasnú dezinfekciu.

Po liekoch sa zľahla zem

V lekárňach stále chýba viacero liekov. Ide najmä o detské formy liekov proti bolesti a horúčke. Potvrdili to siete lekární Dr. Max a Benu. Výpadky liekov mohli podľa nich spôsobiť nedostatok personálu vo výrobe, chýbajúce suroviny a obaly či rast nákladov.

"Situácia je dnes veľmi dynamická a neustále sa vyvíja. V realite to znamená, že ak dnes chýba nejaký konkrétny liek, a jeho nedostatok sa medzičasom zastabilizuje, nasledujúci týždeň/mesiac to môže byť zase iný. Hoci musíme povedať, že aktuálna situácia trvajúca už niekoľko týždňov je neobvyklá," ozrejmil PR manažér siete Dr. Max Peter Sedláček.

Pastilky ani sirupy proti kašľu či na zníženie teploty sú tiež nedostatkový tovar

Výpadky okrem liekov pre deti podľa neho zaznamenali aj pri prípravkoch proti bolesti hrdla, konkrétne vo forme pastiliek. "Evidujeme aj výpadky pri liekoch na lekársky predpis a to naprieč viacerými kategóriami, ako sú kardiovaskulárny systém, tráviaci trakt a metabolizmus, centrálne nervová sústava či respiračný systém. Výnimkou nie sú ani antibiotiká," doplnil.

Aj sieť lekární Benu v stanovisku potvrdila, že chýbajú detské sirupy na zníženie teploty a bolesti, antibiotické sirupy pre deti a čapíky. Eviduje tiež výpadok pastiliek a sprejov na liečbu zápalových ochorení hrdla či prípravkov proti kašľu.

Zimnými prázdninami sa nič nekončí, práve naopak

Po vianočných prázdninách očakáva ÚVZ ešte vyšší nárast chorobnosti. Dôvody sú na to viaceré, hlavne preto, že chrípkové sezóny zrejme prichádzajú až v januári či februári. Ako ale vidieť posledné ukazovateľe chorobnosti, zrejme táto epidémia nastúpila už skôr. Odborníci hovoria o tom, že posledné dve chrípkové sezóny, boli na slovenské pomery neštandardné.