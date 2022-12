Michal Šipoš o predčasných voľbách: Ak bude schválený rozpočet, všetky scenáre sú pre OĽANO otvorené

"Keď prejde rozpočet, je možné všetko," zdôraznil poslanec. Doplnil, že situáciu má teraz v rukách poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). "Bude rokovať s politickými partnermi a urobí všetko preto, aby bola pomoc ľuďom doručená," upozornil.

Hegerovi po páde vláde záleží na rozpočte, Kollár zas potrebuje zmeniť ústavu, inak nastúpi úradnícka vláda

Podpredseda strany SaS Branislav Gröhling deklaroval snahu liberálov o rekonštrukciu vlády, SaS sa nebráni ani vzniku úradníckeho kabinetu menovaného prezidentkou. Ak by však ani jedna z týchto možností nenašla dostatočnú podporu v parlamente, SaS by zvažovala aj hlasovanie za zmenu ústavy a predčasné voľby. "Ja osobne by som hlasoval za, pretože si myslím, že je to seriózne," poznamenal Gröhling.

Predčasné voľby ako jediné riešenie súčasnej situácie vidí z pohľadu strany Hlas-SD poslanec Matúš Šutaj Eštok. "Aj pani prezidentka vyzýva na predčasné voľby," pripomenul generálny manažér Hlasu-SD. Nerozumie úvahám o rekonštrukcii vlády a nájdení "novej 76-tky", poukazuje pritom na neustále rozbroje medzi OĽANO a SaS. Hlas je podľa neho ochotný v prípade schválenia zmeny ústavy a dohody na predčasných voľbách podporiť upravený rozpočet.