Podporí Smer rozpočet na budúci rok? Jasné slová Roberta Fica! Vidí jediné východisko

BRATISLAVA - Strana Smer-SD je pripravená rokovať o rozpočte na budúci rok, ak sa podarí cez týždeň v parlamente schváliť zmena ústavy a dohodne sa termín predčasných volieb. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico na sobotnej tlačovej konferencii v Prešove. Je však skeptický a obáva sa, že tento, podľa neho ideálny scenár, sa nepodarí dosiahnuť do 23. decembra. Ako východisko vidí januárové referendum.

"Či to niekto chce alebo nie, referendum, ktoré sme iniciovali, je jediným východiskom z tejto krízy. Máme vládu v demisii, je veľký omyl, ak si niekto myslí, že si môže robiť do volieb čo chce, jasne to ukladá ústava. Nemôže prijímať zásadné otázky v hospodárskej, sociálnej sfére a zahraničnej politike," upozornil Fico.

VIDEO: TK predsedu strany Smer-SD Roberta Fica: Referendum môže mať životný význam

Nasledujúci týždeň bude podľa neho rozhodujúci. "Tlak na úradnícku vládu má zabezpečiť, že sa dohodneme na predčasných voľbách a zmene ústavy," poznamenal. Chcel by, aby politické strany o riešení situácie hovorili už v nedeľu (18. 12.). Poukazuje tiež na to, že OĽANO ani SaS nemajú záujem na predčasných voľbách. Chce iniciovať stretnutie s predsedom NR SR Borisom Kollárom (Sme rodina), aby už v pondelok 19. decembra mohlo dôjsť k novelizácii ústavy. Ako najneskorší termín predčasných volieb označil 30. jún.

Smer sa pripravuje na referendum

"Sme pripravení podporiť rozpočet za predpokladu, že prejde určitými úpravami, napríklad presunutím niektorých zdrojov do sociálnej oblasti, zdravotníctva a školstva," dodal Fico. Okrem iného treba podľa neho pristúpiť ku kompenzácii zvýšených výdavkov samospráv. Zároveň skonštatoval, že nová vláda, ktorá vzíde z predčasných volieb, bude musieť rozpočet upraviť. Fico tiež upozornil, že je rozdiel medzi novelou ústavy a tým, čo strana žiada v januárovom referende. "Máme pripravenú zmenu ústavy takú, že predčasné voľby bude môcť vyvolať 90 poslancov NR SR, v prípade referenda je to 76 poslancov a to je obrovský rozdiel," objasnil Fico.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Smer–SD sa podľa neho v súčasnosti pripravuje na referendum, pretože si myslí, že sa konať bude. Pripustil, že ak by predmet referenda dosiahli v parlamente, nemuselo by sa konať. K účasti na januárovom referende vyzvala v sobotu aj mimoparlamentná SNS. Vníma ho ako jediný nástroj na zmenu ústavy a možnosť konania predčasných parlamentných volieb. Národniari zároveň deklarovali podporu mobilizačným aktivitám. "SNS urobí všetko pre úspešné referendum 21. januára," oznámila strana v tlačovom vyhlásení.