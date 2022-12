Sex za lepší zápočet? Na vysokých školách bežná prax! Študentská rada je zhrozená, rezort školstva musí zakročiť

Podľa novozvolenej predsedníčky Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Zuzany Hozlárovej je sexuálne obťažovanie v prostredí vysokých škôl a univerzít dlhodobým problémom. Študentská rada vníma problém sexuálneho obťažovania na školách už dlhodobo. Tvrdí, že sexuálne návrhy či žiadosti o sexuálnu láskavosť sú nezriedkavou praxou.

Najväčším problémom, ktorý vnímajú, má byť najmä to, že podriadenie sa takémuto správaniu je podmienkou akademických alebo zamestnaneckých rozhodnutí. Upozorňujú tiež, že k sexuálnemu obťažovaniu dochádza v niektorých prípadoch opakovane. A to aj napriek tomu, že predátori boli zo strany obetí obťažovania odmietnutí.

Potrebujeme riešenia, nie len prázdne slová

Hlavnou prioritou by podľa ŠRVŠ by malo byť aktívne zapájanie sa a prinášanie jasných a efektívnych riešení pri prevencii sexuálneho obťažovania na školách. “To, že sa o téme sexuálneho obťažovania na vysokých školách verejne nehovorí ešte neznamená, že na Slovensku tento problém neexistuje. Znamená to, že vysokoškolské prostredie nie je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa s podobnou situáciou stretli,” prízvukuje Hozlárová. Odvoláva sa na výskum Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) z roku 2020. Podľa šokujúcich výsledkov výskumu došlo k oficiálnemu konaniu len v 1% prípadov. V reálnych číslach sa teda voči agresorom konalo len v 12 z 1200 možných prípadov sexuálneho obťažovania.

Ministerstvo školstva musí zasiahnuť

Študentská rada žiada rezort školstva o vytvorenie „pracovnej skupiny“, ktorá by mala zabezpečovať riešenie daného problému. Skupina by sa zároveň mala sústrediť na prevenciu sexuálneho obťažovania na vysokých školách. „Je nevyhnutné, aby táto pracovná skupina pozostávala z ľudí s odbornou praxou, ktorí majú s danou témou preukázateľné odborné skúsenosti a vedia sa k téme sexuálneho obťažovania vyjadriť vecne a predovšetkým nezávisle,“ dodáva Hozlárová.