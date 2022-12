Tragický víkend na cestách: Ťažké nehody si vyžiadali až dva ľudské životy! Čelná zrážka na diaľnici

Archívne video: Nehoda na klzkej vozovke: Vodička zišla z cesty, zastavil ju až strom

Doplnila, že jeho 62-ročnú spolujazdkyňu previezli do nemocnice. "U 20-ročného vodiča Seat Leon vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom a taktiež ho previezli do nemocnice. U nebohého nariadili súdnu pitvu. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," uviedla Šefčíková.

Cesta bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody neprejazdná. Dopravu odklonili cez zjazd na Liptovský Peter, dodala krajská policajná hovorkyňa. "Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách," uzavrela Šefčíková.

Tragická dopravná nehoda neďaleko Trnavy, o život prišiel len 19-ročný mladík

Pri dopravnej nehode neďaleko Trnavy prišiel zasa počas víkendu o život 19-ročný vodič. Nehoda sa stala v sobotu (10. 12.) krátko po polnoci na ceste z Trnavy smerom na Bučany. Vodič osobného auta Kia Ceed dostal šmyk, zišiel z cesty a narazil do stromu, informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Po náraze do stromu zostal vodič zakliesnený v aute. Policajti mu do príchodu záchranárov a hasičov poskytli predlekársku pomoc a pomohli uvoľniť dýchacie cesty. Vytiahnuť z auta sa ho však podarilo až za pomoci hasičskej techniky. Vo vážnom stave a v ohrození života ho previezli záchranári do trnavskej nemocnice, kde mladík zraneniam podľahol. Spolujazdec utrpel pri nehode menej závažné zranenia. Presné príčiny a okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.