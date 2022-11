Pripravte sa na zmeny! Od decembra budú vlaky jazdiť po novom: Menej preplnené vozne, aj rýchlejšie cestovanie

BRATISLAVA - Nový reformný grafikon železničnej dopravy začne platiť od decembra tohto roka. Tento dokument posilňuje dopravu o 4 %, mal by tiež zrýchliť medzimestské spojenie v priemere o dve minúty.

Väčšina cestujúcich by tak mala cestovať rýchlejšie v menej preplnených vlakoch a s kratším čakaním na ďalší spoj. Skonštatoval to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií (MF) SR s tým, že rizikom pri implementácii je prípadné rozpočtové provizórium. V dôsledku zmien grafikonu pôjde podľa ÚHP 12 % cestujúcich rýchlejšie o 15 minút, a to najmä na najvyužívanejších trasách.

Zastávky sa rušia, cesta sa má zrýchliť

Rýchliky z Bratislavy do Košíc a opačne nebudú od decembra zastavovať na viacerých zastávkach na Slovensku. Ide o Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansku Teplú. Zastávku v Margecanoch nakoniec ponechali. Štyri mestá na najvyťaženejšej železničnej trate budú teda vynechané. Nie však úplne. Niektoré rýchliky tam síce nebudú, zato ich nahradia iné vlaky, informuje o tom pravda.sk.

Jazda z Bratislavy na sever a východ sa napríklad pre cestujúcich zrýchli o 15 až 25 minút. Dostupnosť Bratislavy, Žiliny a Košíc zo vzdialenejších miest a obcí sa má rovnako zlepšiť vďaka novým zrýchleným vlakom a lepším prípojom, a to o 15 minút. Zároveň vzniknú nové prestupné spojenia, napríklad v Šuranoch, Zbehoch, Prievidzi, Púchove či Margecanoch.

"V súčasnosti režim naráža na svoje limity – vlaky sú preplnené a v porovnaní s podobne preplnenou diaľnicou sú pomalšie o 30 minút," podotkol expert na železničnú dopravu ÚHP Rastislav Farkaš. Zdôraznil, že ak má vlak tvoriť skutočnú alternatívu voči autu, musí jazdiť rýchlejšie a častejšie. "Som rád, že po stovkách hodín podrobných analýz a diskusií môžeme predstaviť dokument, ktorý má potenciál pomôcť všetkým cestujúcim na Slovensku. Dovolím si tvrdiť, že ide o najväčšiu reformu v železničnej doprave za poslednú dekádu, na ktorú doteraz nikto nenabral dostatočnú odvahu," dodal Farkaš.

archívne video

Lacnejší pre štát

Nový grafikon by mal byť pre štát lacnejší ako súčasný, a to napriek tomu, že podľa ÚHP prinesie viac spojení v pravidelných intervaloch, lepšie prestupy a rýchlejšie cestovanie. Vďaka novému grafikonu odjazdia vlaky o 1,5 milióna kilometrov ročne viac. Rizikom pre implementáciu ostáva prípadné rozpočtové provizórium, z dôvodu ktorého môže nastať neželaná redukcia vlakov. MF preto zdôraznilo, že akékoľvek výzvy na neschválenie rozpočtu považuje za nezodpovedné.

Prípadné škrty vlakových spojení pre rozpočtové provizórium však podľa rezortu financií nebudú po prijatí nového grafikonu tak výrazné, ako by boli pri zachovaní súčasného stavu. Grafikon je úvodom prvej etapy implementácie Plánu dopravnej obslužnosti, reformného strategického dokumentu, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spolu s expertmi z Útvaru hodnoty za peniaze MF SR, Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) s cieľom zvýšiť efektívnosť železničnej dopravy. Jeho zavádzanie je naplánované na roky 2021 – 2025, pričom najzásadnejšie zmeny sa majú uskutočniť od decembra tohto roka.

BSK rokoval o zmenách

Zachovanie linky S65 zo Senca do Bratislavy, 30-minútový interval pre nové vlaky obsluhujúce Bratislavský kraj, rýchlejšie regionálne expresy či zohľadnenie výluk v železničnom grafikone. Taký bol výsledok stretnutia vedenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina).

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Najviac pripomienok k návrhu nového grafikonu, ktoré tlmočilo vedenie kraja rezortu dopravy, sa týkalo práve linky S65. Linka zo Senca smerovaná na stanicu Bratislava – Nové Mesto cez Bratislava – predmestie bude zachovaná v rannej a poobednej dopravnej špičke počas pracovných dní. Územie Bratislavského kraja (Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, respektíve Reca) budú prioritne obsluhovať nové vlaky v 30-minútovom intervale smerom na Bratislava hlavná stanica, cez zastávku Vinohrady.

"Štartovať budú v Galante. Vďaka tomu budú prázdnejšie," podotýka kraj. Jeden ranný rýchlik zo smeru Nové Zámky zastaví aj v Senci. Regionálne expresy budú po novom rýchlejšie. Vlak idúci z Nových Zámkov nebude zastavovať v obciach pri Bratislave. To cestujúcim zo vzdialenejších lokalít ušetrí čas. Po novom bude zároveň nový grafikon brať do úvahy aj všetky plánované výluky a obmedzenia, doteraz totiž výluky nezohľadňoval. Stretnutie sa týkalo aj nedostatku rušňovodičov, čo bol aj jeden z dôvodov, prečo bolo mnoho vlakov v minulosti odrieknutých. "Ministerstvo dopravy zlepšilo platové podmienky rušňovodičov, zvýšilo náborový príspevok a ovára nové školiace pracovisko," poznamenáva kraj na margo tejto problematiky.