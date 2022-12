Dorazila prvá výraznejšia snehová nádielka! FOTO od vás, ako to dnes na Slovensku vyzeralo!

BRATISLAVA – Zima sa dnes na niektorých miestach Slovenska predviedla v plnej kráse. Svoje by na tom vedeli hovoriť najmä niektorí vodiči brázdiaci cesty stredného a východného Slovenska. Pre husté sneženie či kašovitý sneh bola komplikovaná doprava cez viaceré horské priechody.

Nie každý mal však „šťastie“ na sneženie. Niektorí sa ráno zobudili do upršaného dňa. O tom, ako to dnes vyzeralo u vás pri pohľade z okna ste sa s nami podelili na sociálne sieti a my vám teraz prinášame niekoľko záberov. Viac zábero nájdete na našom Facebooku.

Takýto pohľad sa dnes skoro ráno naskytol obyvateľom Mýta pod Ďumbierom.

Zdroj: Facebook/ M.B.Š.

Zasnežené Krpáčovo.

Zdroj: Facebook/M.B.

Snehová nádielka v Jarabej.

Zdroj: Facebook/P.I.

Sihla - Drábsko sa tiež teší bohatej snehovej nádielke.

Zdroj: Facebook/V.H.

V Jasnej už úraduje pravá zima.

Zdroj: Facebook/V.K.

Zasnežená Chalupa u Komov.

Zdroj: Facebook/M.P.

Snežilo aj v Tisovci.

Zdroj: Facebook/K.A.

Na Štrbskom plese už vládne zima.

Zdroj: Facebook/G.O.

Takto to dnes vyzeralo v Rimavskej Sobote. Po snehu ani chýru.

Zdroj: Facebook/ A.S.K.

V Košiach si užili iba dážď.

Zdroj: Facebook/Z.S.M.

Sneženie dorazilo aj do Brezna .

Zdroj: Facebook/W.B.