Stále neviete, čo kúpiť pod stromček? Prinášame vám 5 tipov na praktické darčeky, z ktorých si vyberie každý

Vybrať darček, ktorý toho druhého skutočne poteší a prinesie mu aj úžitok, dá niekedy poriadne zabrať. Veď zrejme nikto nechce, aby vec, ktorú vyberal, kupoval a starostlivo balil do nablýskaného papiera, skončila nakoniec zastrčená v spodnej poličke alebo zapadnutá prachom. Ak si preto pri výbere darčeka nie ste istý, či trafíte správnu veľkosť blúzky alebo vôňu parfumu, odporúčame vám siahnuť skôr po darčekoch, ktorými rozhodne nič nepokazíte a ocení ich hádam každý. Prinášame vám našich päť tipov:

1. Kurzy alebo predplatné

Pokiaľ viete, že človek, ktorému vyberáte darček, sa už dlhší čas vážne pohráva s myšlienkou zdokonaliť sa v cudzom jazyku, končí mu permanentka v obľúbenom fitku či je vášnivým milovníkom koní, ale už dlhšie nesedel v sedle, nie je nič lepšie, ako ho potešiť na Vianoce predplatným alebo kurzom na zlepšenie svojich zručností. Niekomu tiež spraví radosť napríklad aj predplatné na niektorú zo stremovacích služieb.

Galéria fotiek (9) Predplatné na jazykový kurz ako darček

Zdroj: Getty Images/Ridofranz

2. Praktické doplnky do domácnosti

Ak máte pri kúpe darčeka do domu či bytu obavy, či sa trafíte do vkusu domácich, pustite ich z hlavy. Existuje nekonečne veľa možností, ako môžete obdarovať svojich blízkych niečím, po čom budú pravidelne siahať a stane sa súčasťou ich príbytkov. Dobrým tipom je napríklad mäkkučká teplá deka, do ktorej sa obdarovaný môže ihneď zahaliť a bude ho hriať počas celej zimy. Siahnuť môžete aj po hodnotných dekoráciách, ktoré sú zaroveň veľmi praktické. Takou je napríklad váza z kvalitného materiálu, ktorá nájde uplatnenie v každej domácnosti.

Vybrať vhodný darček a rovno aj objednať môžete z bohatej ponuky na stránke FAVI, kde okrem iného nájdete aj ďalšie praktické vecičky. Výhodou je, že viete nákupy vybaviť za pár minút cez internet.

Galéria fotiek (9) Pekná váza ako vianočný darček

Zdroj: FAVI

3. Ekologické a praktické

V kuchyni ešte chvíľu zostaneme. Zo všetkých strán v dnešnej dobe počúvame o tom, ako by sme mali byť šetrní k životnému prostrediu. Urobte krok smerom k udržateľnosti práve na Vianoce a zapojte aj svojich blízkych. Darujte im pod stromček stále populárnejší ekologický voskový obal Včelovak, do ktorého môžete opakovane zabaliť desiatu pre deti do školy, na výlety či do práce. Vďaka voskovej vrstve, ktorá zabraňuje oxidácii., udrží Včelovak vaše pečivo skutočne dlhšie čerstvé. Vak je prirodzene priedušný a chlebík okrie omnoho pomalšie v porovnaní s bavlneným či papierovým vreckom. Bude vám stačiť jeden obal na celý rok s jednoduchou starostlivosťou a ušetríte tak svoju peňaženku i životné prostredie pred opakovaným nákupom jednorazových plastových vreciek.

Skúste si pozrieť pestrú ponuku od firmy VČELOBAL. Ich vrecká sú nielen praktické, ale naviac aj vyzerajú výborne. A do Vianoc stíhate pohodlne objednať online.

Galéria fotiek (9) Zdroj: vcelobal.sk

4. Potraviny

Kto povedal, že na Vianoce nemôžete obdarovať svojich blízkych niečím chutným? Viete, že vaši priatelia zbožňujú indickú kuchyňu? Tak neváhajte a darujte im set kvalitného korenia. Alebo sa niekto z vašich príbuzných doslova vyžíva v štipľavej chuti papričiek? Nie je v tom prípade nič jednoduchšie, ako mu podarovať výber rôznych druhov tejto pochutiny. Dnes už nie je problém nájsť takýto tovar aj v pekných darčekových obaloch.

Galéria fotiek (9) Tradičné vianočné korenie

Zdroj: Getty Images

5. Kozmetika a drogéria

Síce sme už vyššie písali, že trafiť sa do parfumu nemusí byť jednoduché, no nejde predsa zďaleka o jediný darčekom z radu kozmetiky, po ktorom môžete siahnuť. Ak si netrúfate na kúpu vône či luxusného krému na tvár, nezúfajte. Možností máte totiž stále neúrekom. Praktické veci do kúpeľne ako je mydlo či krém na ruky sa zídu takpovediac v každej domácnosti.

Galéria fotiek (9) Voňavá kozmetika

Zdroj: Getty Images

Advertoriál pripravený v spolupráci s FAVI a VČELOBAL.