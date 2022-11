Ťažká nehoda pri Ilave, účastníkom bol aj autobus: Po prvej zrážke nasledovala ďalšia! Jedna osoba je mŕtva

Archívne video: Nehoda na klzkej vozovke: Vodička zišla z cesty, zastavil ju až strom

K nehode došlo v ranných hodinách na železničnom nadjazde medzi obcou Ladce a Košeca. Ako uviedla polícia, z dôvodu jej dokumentovania bola cesta I/61 neprejazdná niekoľko hodín.

„Na základe doteraz zisteného, k dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že vodič osobného motorového vozidla Suzuki Jimmy, ktorý jazdil v smere na obec Košeca sa dostal v dôsledku poľadovice do šmyku, následkom čoho prešiel do protismernej časti vozovky. Tu sa zrazil s oproti idúcim autobusom, ktorého po zrážke odhodilo do zvodidiel mosta. Vodič autobusu pritom ako sa snažil zabrániť pádu vozidla cez zvodidla tým, že vyrovnával riadenie, sa zrazil s vozidlom Ford Tranzit,“ uviedli.

Vodič autobusu a 6 cestujúcich našťastie neutrpeli pri nehode žiadne zranenia. Vodič vozidla Ford Tranzit je však zranení ťažko, mal by byť však mimo ohrozenia života. Žiaľ, ďalší z účastníkov nehody, 74 ročný vodič vozidla Suzuki Jimmy, napriek snahe všetkých záchranných zložiek svojim zraneniam na mieste nehody podľahol.

TRAGICKÁ NEHODA V OKRESE ILAVA SI VYŽIADALA JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT V ranných hodinách došlo na železničnom nadjazde na... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Tuesday, November 22, 2022

„Dychová skúška vodiča autobusu bola negatívna. U vodiča Ford Tranzit bol nariadený z dôvodu nemožnosti vykonania dychovej skúšky odber krvi na zistenie požitia alkoholu,“ informovala polícia. Začali trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženie na zdraví v súbehu s prečinom usmrtenie. Za účelom ozrejmenia okolností, za ktorých k nehode došlo, bol do vyšetrovania pribratý súdny znalec z odboru cestná doprava.

„Žiadame vodičov, aby v tomto ročnom období počas jazdy zvýšili opatrnosť. Dni sú kratšie, na cestách sa často šmýka a aj viditeľnosť je mnohokrát kvôli hmle alebo dažďu znížená. Preto je nevyhnutné, aby vodiči svoju jazdu prispôsobili aktuálnym poveternostným podmienkam a zbytočne neriskovali,“ dodali.