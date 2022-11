AKTUÁLNE V Bratislave sú v utorok ráno nehody a tvoria sa kolóny

Nehoda je na bratislavskom Prístavnom moste v smere k Zlatým pieskom, blokovaný je jeden pruh a kolóna sa tvorí už od Einsteinovej ulice. Zelená vlna doplnila, že sa tam zrazili dve autá a zdržanie odhaduje na desať minút. Stella centrum upozornilo na nehodu na Einsteinovej ulici pred výjazdom na Prístavný most. Tiež sa vodiči zdržia v kolóne.

Kolóny sa tvoria aj na bratislavskej D1 od letiska po Prístavný most, zdržanie je 20 minút. Vodiči si postoja 15 minút na diaľnici D2 medzi Stupavou a Lamačom, tiež medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji a na diaľnici D1 od Zlatých pieskov cez Prístavný most do Petržalky.