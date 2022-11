Pozor na falošné vstupenky: Ich predaj sa považuje za priestupok či trestný čin

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Falošným vstupenkám na podujatia sa možno vyhnúť kúpou lístkov priamo od organizátorov, autorizovaných predajcov alebo predajcov, ktorí majú povolenie na predaj od organizátorov. V prípade kúpy vstupenky cez internet by si mali občania pozrieť referencie o predajcovi a zamerať sa na to, či cena lístka zodpovedá skutočnej cene vstupenky. Uviedla to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.