Dubničan zaútočil na ženu taburetkou a obuvákom: Vyhrážal sa jej smrťou

"Obvinený potom, ako požil alkoholické nápoje, začal manželke vulgárne nadávať. Následne chytil do rúk taburetku, ktorou ju mal udrieť do temena hlavy. Vzápätí so slovami ´zabijem ťa´ zobral antikorový obuvák a ženu ním opakovane buchol do chrbta. Žena spadla na kreslo, kde jej mal dať ešte aj facku," priblížila hovorkyňa.

Žena privolala policajtov

Žena privolala policajtov, ktorí mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do policajnej cely. Policajti navrhli väzobné stíhanie obvineného. V minulosti bol dvakrát súdne trestaný. Hrozí mu v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na tri roky.