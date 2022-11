Motoristi sa tešia: Benzín aj nafta opäť klesli! Palivá sa blížia k magickým hraniciam, TOĽKOTO stoja

Máme tu nový týždeň a opäť sa nám na čerpacích staniciach zmenili ceny. Našťastie pre Slovákov ich ceny padli na oveľa prijateľnejšie hodnoty a atakujú niekoľkotýždňové minimá. Kým donedávna to vyzeralo tak, že nafta prekročí hranicu 2 eurá za liter, v súčasnosti je táto hrozba zažehnaná. Koncom minulého týždňa totiž bola na úrovni zhruba 1,87 eura za liter. A teraz je ešte nižšia.

V stredu ráno sa totiž na tabuliach čerpacích staníc Slovnaft objavila suma 1,834 eura za liter nafty. A rovnako klesol aj benzín. Ten si posledné týždne držal hodnotu 1,73 eura za liter, dokonca na jeden deň stúpla na úroveň 1,759 eura za liter. V stredu však cena 95 oktánového benzínu klesla na hodnotu 1,7 eura za liter.

Na čerpacích staniciach rakúskej rafinérie OMV svietili mierne vyššie ceny - a to 1,839 eura za liter nafty a 1,709 eura za liter benzínu. Ceny klesli aj na benzínkach, ktoré stoja na diaľniciach. Stanica Shell na bratislavskej D1 v smere na Prístravný most hlási ceny za liter nafty 1,879 eura a 1,739 eura za liter benzínu. Pre porovnanie, rovnaké ceny boli na bežných čerpacích staniciach v mestách pred zhruba dvomi týždňami. Ceny palív na benzínkach na diaľniciach sú vždy vyššie.

Jasné slová analytičky

K vývoju cien palív na Slovensku sa vyjadrila analytička 365.bank Jana Glasová. Tá upozornila na to, že v medziročnom porovnaní si za palivá priplácame, pričom benzín je drahší o zhruba 15 percent, 98-oktánový benzín o 13 percent, nafta o astronomických 37 percent.

"Počas minulého týždňa ropa zdražela a dostala sa do pásma 94 až takmer 99 dolárov za barel. Tento týždeň sa ale jej ceny pohli smerom nadol. Ešte začiatkom týždňa sa ropa Brent nachádzala na úrovni 98 dolárov za barel, v jeho závere už ale atakovala hranicu 92 dolárov za barel. Pod zlacňovanie ropy sa podpisovalo hlavne to, že na trhoch vyprchal optimizmus z toho, že čínska vláda bude ustupovať od politiky nulového covidu a uvoľňovať protipandemické opatrenia. Práve naopak, v Číne sa covid v poslednom období začal výraznejšie šíriť a v niektorých oblastiach bol opäť zavedený lockdown. To vytvára priestor pre pokles dopytu po rope, keďže Čína je jej najväčším dovozcom. No a dlhodobo je ropa tlačená nadol obavami z recesie globálnej ekonomiky, ktorá by viedla aj k poklesu dopytu po nej," vysvetlila Glasová.

Ako dodala, nateraz očakáva, že by sa ceny palív mohli držať na rovnakej úrovni, pričom následne by sa ich cena ešte znížila. A to najmä v prípade, ak by cena ropy klesla k hranici 90 dolárov za barel. Všetko ale závisí podľa analytičky od toho, ako budú trhy vnímať obavy z recesie globálneho hospodárstva, vývoj dopytu, nižšiu produkciu ropy a začiatok zimnej vykurovacej sezóny.

Okrem toho sa pozrela aj na vývoj cien v prípade nafty. Poukázala na to, že dlhé roky u nás platilo, že nafta bola oveľa lacnejšia ako benzín. Aj z toho dôvodu boli dieselové autá pre Slovákov oveľa prijateľnejšou voľbou. "V súčasnosti je však situácia odlišná a nafta je drahšia ako benzín. Tento vývoj sa pritom netýka len Slovenska, ale nafta je drahšia ako benzín v drvivej väčšine európskych krajín. Od vypuknutia vojny na Ukrajine mieria ceny pohonných látok nahor, ale zdražovanie nafty je výraznejšie ako zdražovanie benzínu. Rozdiel je citeľný aj v medziročnom porovnaní, keďže benzín 95 je drahší oproti vlaňajšku o 16 %, ale nafta až o 37 %. Výraznejší rast cien nafty je daný jej nižšou produkciou zo strany rafinérii, a teda jej slabšou ponukou na trhu," vysvetlila Glasová.

Ceny ropy klesli

Ceny ropy v stredu ráno klesli. Dôvodom je opätovné šírenie ochorenia COVID-19 v Číne, ktoré vyvolalo obavy z menšieho dopytu po palivách u najväčšieho svetového dovozcu ropy. A prevážilo aj obavy z potenciálnej eskalácie vojny na Ukrajine po tom, čo Poľsko zasiahla raketa ruskej výroby.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 7.23 h SEČ predával po 86,12 USD (82,77 eura), čo bolo o 80 centov alebo 0,92 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 70 centov alebo 0,75 % na 93,16 USD za barel.

Problémy s dodávkami ropy

Slovenská vláda eviduje prerušenie dodávok ruskej ropy ropovodom Družba do rafinérie Slovnaft. Minister hospodárstva Karel Hirman kolegov pravidelne o situácii informuje a v súčasnosti nie je dôvod na akékoľvek obavy. Na stredajšej tlačovej konferencii pred zasadnutím vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). "Momentálne môžu byť občania pokojní, všetko je zabezpečené, nič nie je ohrozené," povedal Heger. Obnovenie dodávok ropy na Slovensko je podľa neho otázkou najbližších hodín, maximálne niekoľkých dní.

K prerušeniu toku ropy došlo v utorok (15. 11.) večer po raketovom útoku Ruska na ukrajinské energetické zariadenia. Slovenský prepravca ropy Transpetrol pozastavenie dodávok potvrdil, ukrajinská strana ho o príčine odstavenia ropovodu oficiálne neinformovala. K možnému obnoveniu dodávok ropy sa vyjadrila aj rafinéria Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL. "Skupina MOL udalosti pozorne sleduje a s ukrajinskými partnermi skúma podmienky na opätovné spustenie ropovodu Družba," uviedla Tatiana Novotná z komunikačného oddelenia Slovnaftu. "Prevádzkové rezervy Slovnaftu, ako aj strategické rezervy Slovenska sú dostatočné na to, aby sme udržali rafinériu v Bratislave v prevádzke až do odstránenia škôd," dodala Novotná.

Minister hospodárstva Karel Hirman po rokovaní vlády potvrdil, že príčinou prerušenia dodávok je výpadok elektriny na Ukrajine. "Ak všetko dobre pôjde, ešte dnes budú dodávky obnovené," povedal minister. Dodal, že ropy je v súčasnosti na Slovensku dostatok a už sú možné aj dodávky ropnými tankermi a ropovodom Adria cez Chorvátsko. Krátko po 16. hodine však ministerstvo hospodárstva oznámilo, že dodávky ropy cez ropovod boli obnovené.