VIDEOROZHOVOR: Predseda parlamentu Kollár jasne: Policajný prezident a minister vnútra môžu za inváziu migrantov na hranici!

Zníženie DPH pre „vlekárov“ považuje za vytrhnuté z kontextu. Aké opatrenia a pomoc schválila koalícia pre Slovákov, aby im pomohla zmierniť dopady energetickej krízy? Rozprávali sme sa s predsedom NR SR a koaličnej Sme rodina Borisom Kollárom.

· Ako sa stavia Sme rodina k referendu o skrátení volebného obdobie?

· Vyberá si Boris Kollár dátumy vypísania volieb podľa numerológie a lunárneho kalendára?

· Čo sa stane, ak v parlament vysloví nedôveru ministrovi Mikulcovi?

Je Slovensko pripravené na ďalšiu migračnú vlnu z Ukrajiny a na sýrskych migrantov, ktorí sú už na Slovensku?



- Migrantov by som rozdelil na dve skupiny. Na migrantov z Ukrajiny a na tých, čo sa tvária, že sú zo Sýrie. A pritom sú z Indie, Bangladéša a iných krajín. Nikto z nich nemá pas. Keby boli Sýrčania, tak hrdo ukážu svoje pasy a ochranu majú jasne danú. Medzi nimi je veľmi veľa podvodníkov a ekonomických migrantov. Keď Rusko napadlo Ukrajinu, cez hranice prechádzali ženy s deťmi. Ukrajinskí muži zostali a išli chrániť svoju vlasť. Na českej a slovenskej hranici vidíte mladých mužov.

Neutekajú pred vojnou, ale za lepším ekonomickým a sociálnym systémom v Nemecku.

Sme na takýchto ľudí pripravení?



- Nie sme. Čo sa týka Ukrajincov, tak áno. Prijali sme zákony a Ukrajinci tu môžu zostať pracovať. Vbehnú nám rovno do systému. Je to rovnaký civilizačný rámec. Ľudia z Ukrajiny na Slovensku nevytvárajú getá, ako tí druhí.



Bude sa situácia zhoršovať?



- Bude sa ďalej zhoršovať, pokiaľ budú vojnové konflikty na svete.



Máte informácie, aké opatrenia sa pripravujú a ako sa to dotkne našich občanov?



- Nemám tieto informácie. A nestačí mi, že si prečítam vyjadrenia policajného prezidenta, že sme pripravení. Stačí sa pozrieť na naše hranice. Nevidím, že by takéto usídlenia vznikali v Rakúsku alebo Maďarsku a Čechách. Stanové mestečká vznikajú iba na Slovensku. Evidentne my máme problém. Už mali byť zastavené hranice medzi Maďarskom a Slovenskom. Keď nám to urobili Rakúšania, Česi... Prečo sme to neurobili my?



Kto je za tento stav zodpovedný?



- Minister vnútra a policajný prezident.



V parlamente je návrh na odvolanie ministra vnútra. Ako sa zachovajú poslanci Sme rodina?



- Sme korektný koaličný partner. Nepôjdem proti vlastnému koaličnému ministrovi. Je to na tej konkrétnej politickej strane, ktorá ho nominovala. Keď sa im páči, ako je rezort vnútra riadený, nech si ho podržia. Máme koaličnú zmluvu. Tak ako v minulosti, aj teraz máme výhrady a zdržíme sa.



Minister vnútra sa pravidelne odvoláva v parlamente. Nechcete naznačiť strane OĽaNO, aby ho vymenila?



- Naznačujeme to tým, že nebudeme hlasovať proti odvolaniu. V minulosti už štyria naši poslanci hlasovali za jeho odvolanie. A mám pocit, že niektorí aj budú. Na koaličnej rade dám pokyn, aby sa zdržali. Musím ale povedať, že pár našich poslancov má veľmi osobný dôvod a asi ich nepresvedčím.



Ak padne minister koalície, čo to bude pre koalíciu znamenať?



- Nič. OĽaNO si vymenuje nového ministra.

Referendum o skrátení volebného obdobia prezidentka vypísala na 21.1.2023. Aký má postoj Sme rodina k referendu? Budete vyzývať občanov, aby išli hlasovať?



- Referendum je najvyššia forma demokracie. Som rád, že tento inštitút existuje na Slovensku. Nebudem však vyzývať voličov, aby sa zúčastnili januárového referenda. K riadnym voľbám som ľudí vyzýval. Teraz to nespravím. Je komické sledovať R. Fica ako iniciuje referendum za predčasné voľby, pričom keď bol premiérom, tak možnosť skrátenia volebného obdobia nazýval “štátnym prevratom”.



Jeden bývalý politik hovorili, že tento dátum je jeden z najhroznejších a najnebezpečnejších satanistických dní. Zachytili ste to?



- Zachytil. To je už taká psychiatria... (úsmev) Môžem, mu odkázať, že má pravdu a mal by si dávať pozor. Lebo v ten deň sa budú chemtrailom práškovať naše hlavy, všetky lietadlá budú lietať nad Slovenskom a zároveň spoza mesiaca, ktorý je dutý, budú na nás dozerať Rastafariáni a vtákojaštery budú lietať nad parlamentom. Tak nech si ten bývalý politik dáva naozaj pozor, lebo ten dátum je veľmi nebezpečný.