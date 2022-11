PRIESKUM Voľby by s prehľadom vyhrala strana Hlas-SD! Za sebou má Smer-SD a Progresívne Slovensko

BRATISLAVA – Prieskumom aj naďalej kraľuje strana Hlas-SD Petra Pellegrini. Ak by sa voľby konali v novembri, volilo by ich 19,4 percentá voličov. Druhý by skončil Smer-SD, ktorý by volilo 15,6 percenta opýtaných. Nasleduje ich mimoparlamentné Progresívne Slovensko s 10,2 percentami.

Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý realizovala pre TV Markíza. Ako štvrtá skončila dnes už opozičná strana SaS. Hlas by jej vo voľbách dalo 8,1 percenta hlasov, avšak oproti septembrovému prieskumu sa náskok PS zvýšil.

Ďalšie v poradí je hnutie Republika (7,2 percenta), ktoré skončilo dokonca pred koaličnou stranou OĽaNO (7 percent). Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so 6,9 percentami, rovnaký počet voličov by volilo aj Sme rodiny. Posledná strana, ktorej by sa podarilo prekonať kvórum, je Aliancia – Szövetség.

Cez tri percentá dostala ešte SNS (3,8 percenta) a ĽS Naše Slovensko (3,5 percenta). Strana Za ľudí dostala 2 percentá a Dobrá voľba a Umiernení a Maďarské fórum zhodne 1,5 percenta. Ostatné strany by volilo menej ako 1 percento voličov.