Ťažká nehoda v Budmericiach: FOTO Muž autom doslova spílil elektrický stĺp! Hrozivé zábery

BUDMERICE – Rušné ráno zažili obyvatelia Budmeríc. Postaral sa o tom mladý muž, ktorý podla všetkého s autom prešiel do protismeru a narazil do oplotenie rodinného domu a stĺpa elektrického osvetlenia, ktorý doslova zoťal.

Archívne video: Tragická nehoda na R7



Policajti z Pezinka boli k udalosti, ktorá sa stala pri vjazde do Budmeríc smerom od Modry, zavolaní krátko po pol ôsmej ráno. „Podľa doterajších informácií k dopravnej nehode došlo tak, že vodič vozidla zn. Audi prešiel do protismeru a následne vyšiel mimo vozovky, kde najprv narazil do oplotenia pred rodinným domom a potom do stĺpu elektrického osvetlenia. V dôsledku nárazu sa odlomil zo svetlometu úlomok plastu, ktorý poškodil tam odstavené motorového vozidlo,“ uviedla polícia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tip čitateľa

„Dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu v organizme vodiča bola s negatívnym výsledkom. Vodič v dôsledku nárazu utrpel ľahké zranenie,“ dodali. Dopravná nehode je aktuálne v štádiu šetrenia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tip čitateľa

„On sám vyliezol, ale nevedel chodiť. Plakal a ospravedlňoval sa, že spôsobil škodu a pýtal sa, že či niekomu ublížil," vylíčila pre Topky.sk udalosti, ktoré nasledovali bezprostredne po nehode, čitateľka, ktorá bola svedkom. Muž vraj išiel v čase, keď k nehode došlo, vysokou rýchlosťou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tip čitateľa