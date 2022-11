Vláda odobrila vyššie sankcie za porušenie zákona o ochrane whistleblowerov

BRATISLAVA - Sankcie za porušenie zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti by sa mohli zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novelizovanej legislatívy, ktorú na stredajšom rokovaní odobrila vláda SR.

Zamestnávateľovi by pri porušení niektorých z povinností vyplývajúcich zo zákona mohla byť uložená sankcia až do 100.000 eur. "Primárnym cieľom návrhu zákona je najmä posilnenie presadzovania práva a právom chránených záujmov oznamovateľov kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a podpora postihovania protispoločenskej činnosti za účasti verejnosti," ozrejmili v návrhu.

Sankcia za postihovanie oznamovateľa, napríklad jeho preradením na nižšiu pozíciu alebo odmietnutím povýšenia bez vedomia Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, by sa mohla zvýšiť z 2000 na 6000 eur. Pri opakovanom priestupku by mohla byť až 12.000 eur. Po novom by mohli byť pokutované aj osoby, ktoré ešte hrozia postihom alebo sa oň pokúsia. "Navrhuje sa ustanoviť sankcia za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť," priblížili.

Najvýznamnejšie zmeny v návrhu zákona

Medzi najvýznamnejšie zmeny obsiahnuté v návrhu zákona patrí podľa jeho predkladateľa aj rozšírenie poskytovania ochrany osobám nahlasujúcim porušenia práva EÚ. Tiež rozšírenie poskytovania ochrany osobe, ktorá v zákonom vymedzených prípadoch zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti. I voči osobe, ktorá podala oznámenie anonymne a ktorej totožnosť bola následne odhalená.

Predmetom návrhu zákona je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Nad rámec toho sa má zmeniť súčasný názov Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na Úrad na ochranu oznamovateľov. Dátum účinnosti legislatívy sa navrhuje od 1. januára 2023. V prípade niektorých ustanovení od 31. júna 2023.