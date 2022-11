Nezaradení poslanci z Republiky chcú odvolávať Mikulca pre migračnú krízu

"Za toto imigračné eldorádo, za toto ohrozovanie Slovenska nie je zodpovedný nikto iný ako prispatý minister Mikulec. Viackrát sme ho vyzývali, aby sa zobudil a konal, ale on sa len prevrátil na druhý bok a spokojne si chrní ďalej. Takto to pokračovať nemôže," poznamenal predseda Republiky a europoslanec Milan Uhrík. So zberom podpisov pod zvolanie schôdze chcú začať počas týždňa.

Archívne video: Minister vnútra Roman Mikulec po rokovaní vlády k nelegálnej migrácii

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini avizoval, že ak im budú chýbať podpisy, dodá im ich. Odmieta však, že by šlo o spájanie sa s touto stranou. "Je dôležité, aby sa našlo 30 poslancov a aby sa vôbec mohlo hlasovať. Nie kvôli Republike, ale preto, lebo sa na tento marazmus nemôžeme pozerať," dodal. Mikulca už mal podľa neho dávno odvolať premiér Eduard Heger (OĽANO). Opozičná SaS podpisy pod iniciovanie schôdze nedodá. Hovorca strany Ondrej Šprlák pre TASR uviedol, že v prípade hlasovania o vyslovení nedôvery Mikulcovi zasadne poslanecký klub.