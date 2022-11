Premiér dal preveriť možný vývoz tovaru pre Rusko cez Slovensko

Galéria fotiek (1) Eduard Heger

BRATISLAVA/MARTIN - Ak by sa ukázalo, že do Ruskej federácie smeruje vývoz tovarov, ktoré sú na sankčnom zozname, podniknú sa konkrétne kroky. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v piatok v súvislosti so zisteniami Denníka N o tom, že slovenskí colníci púšťajú množstvo tovaru aj dodávateľom ruských zbrojárskych firiem. Ako podotkol Heger, ide zatiaľ len o domnienky, ktoré treba preveriť. Vyhodnotiť situáciu chce na základe analýz.