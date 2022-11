Krčméry na rovinu o migrantoch v stanovom mestečku: Z tohto budete prekvapení! Čo o nich povedal?

V stanovom tábore sa nachádza od 30 do 50 ľudí. "Pôsobila som v táboroch, kde sa nachádzalo 25.000 ľudí, takže táto situácia je v porovnaní s týmto úplne pokojná. Prišli sme ako humanitárna zdravotná pomoc zmapovať situáciu. Ošetrili sme nejaké rany, pomohli napríklad pri bolestiach zubov, pooperačných bolestiach, nachladnutiach a bolo diagnostikovaných niekoľko zápalov pľúc. Jeden chlapec má astmu, ale ďalšie prípady sú zvládnuteľné," uviedla Mária Jackulíková z inštitútu.

Situácia je iná než pred siedmimi rokmi

Ako doplnil Krčméry, je tam iná situácia aká bola pri obdobnej situácii pred siedmimi rokmi v západnej Európe. "Vtedy prešlo hranicami za tri mesiace 900.000 ľudí. Tu to nehrozí, tu majú ľudia tendenciu ísť hneď preč. Väčšina z nich sa sem už nevráti. Napríklad z tých, ktorí odišli v pondelok (31. 10.) počas noci, sa vrátilo iba päť a 40 je už na svojej ceste tam, kde podľa nich budú mať nádejnejšiu budúcnosť," povedal.

Veľa z nich ostáva na Slovensku

Podľa jeho slov niektorí na základe pozitívnych skúseností na Slovensku rozmýšľajú nad tým, že zostanú tu. "Treba si uvedomiť, že aj my potrebujeme pracovné sily v zamestnaniach, ktoré nevieme pokryť. Je mnoho profesií, ktoré ani my na škole nevieme pokryť. Mnohí z nich sú vzdelaní, mali sme na hranici aj lekárov. My ich berieme ako rovnocenných partnerov, keďže oni utekajú pred vojnou. Mali sme tu aj chlapca, ktorý stúpil na nášľapnú mínu a mal odtrhnutú končatinu, ďalší mal odtrhnutú ruku," uviedol profesor Krčméry.