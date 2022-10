SaS sa pustila do Kollára pre prerušenú schôdzu: Tvrdé slová na adresu šéfa parlamentu, zneužíva svoju funkciu

BRATISLAVA - Minulý týždeň bolo v parlamentne rušno. Tentokrát však za to nemohli hádky poslancov či obštrukcie, ale technické problémy. Hovorilo sa dokonca o tom, že Národnú radu napadli hekeri a poslanci tak mali mať neplánované takmer dvojtýždňové voľno. Ukazuje sa však, že žiaden hekerský útok sa zrejme nekonal, strana SaS sa preto pustila do predsedu parlamentu Borisa Kollára a tlačí na neho, aby schôdza pokračovala už v stredu.

Boris Kollár prerušil minulý štvrtok schôdzu kvôli pomerne veľkým technickým problémom. Stalo sa tak potom, ako v parlamente prestali fungovať niektoré dôležité zariadenia, vrátane toho hlasovacieho. V tom čase ešte bola stále v hre verzia o možnom hekerskom útoku. Sám Kollár po zasadnutí poslaneckého grémia hovoril o tom, že kybernetický bezpečnostný incident v Národnej rade SR je veľmi vážny. Schôdza sa preto presunula až na 8. novembra. Pripustil, že ak by bol incident vyriešený skôr, mohla by pokračovať už aj v priebehu tohto týždňa. „Nemáme identifikovaný zdroj tohto problému, riešia to technici,“ povedal ešte vo štvrtok Kollár.

Ako sa však neskôr ukázalo, parlament žiadni hekeri napadnúť nemali. Zlyhať mala stará technika, ktorá sa v rokovacej sále používa. „Nevyzerá to na hackerský útok, skôr to teda bola zlomyseľnosť. Čo som ja počul, na Výbore pre kultúru a médiá boli prepojené nejaké káble, ktoré prepojené nemali byť,“ povedal minister financií Igor Matovič v nedeľnej relácii TA3 V politike. Boris Kollár ešte v piatok informoval o tom, že technické problémy sa podarilo odstrániť.

SaS chce, aby schôdza pokračovala čím skôr

Vzhľadom na tento vývoj situácie sa preto opozičná strana SaS dožaduje toho, aby predseda parlamentu Boris Kollár ešte dnes stanovil pokračovanie 75. schôdze na stredu 2. novembra, keď bola aj riadne plánovaná.

"Je zrejmé, že v parlamente sa neodohral žiadny hekerský útok. Dokonca aj predseda OĽANO Igor Matovič tvrdí, že malo ísť len o zle prepojené káble. Nevidíme preto najmenší dôvod, aby sa schôdza odkladala až do 8. novembra. V tomto týždni je riadny harmonogram na rokovanie parlamentu. Národná rada je plne funkčná, čo dokazujú aj zasadania výborov a ich online prenos. Poslanci parlamentu a najmä Boris Kollár by si mali uvedomiť, že neporiadok, ktorý je v parlamente, sa len zvýši nedôvodnými prestávkami,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Liberáli považujú súčasné vedenie parlamentu za chaotické. „Chaos v parlamente nie je spôsobený len akože hekerským útokom, ale tým, ako Boris Kollár vedie schôdzu. Opakovane sa odkladajú hlasovania, prerušuje sa rokovanie a prepadávajú body. Navyše, Boris Kollára zneužíva svoju funkciu na to, aby manipuloval s parlamentnými procesmi s cieľom ovplyvniť výsledok hlasovania. Toto považujeme za neprijateľné,“ doplnil podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Poslanci sa možno vrátia aj skôr

Poslanci by sa skutočne mohli vrátiť do lavíc skôr, ako 8. novembra, závisieť to však bude od viacerých faktorov. Ako pre Topky.sk vysvetlila hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová, v stredu ráno sa plánujú spojiť s technikmi a NBÚ, prípadne previesť fiktívne hlasovanie, aby zistili, v akom stave je hlasovacie zariadenie.

Ak sa ukáže, že technické problémy sú zažehnané, predseda parlamentu Boris Kollár by mal kontaktovať predsedov poslaneckých klubov. Keďže oficiálne bola schôdza prerušená do 8. novembra, potrebné je najskôr zistiť, či by bol aktuálne parlament uznášaniaschopný. Ak sa ukáže, že áno, poslanci by mohli do lavíc zasadnúť už vo štvrtok.

Jurcová zároveň potvrdila, že vo veci bolo podané trestné oznámenie.