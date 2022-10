Heger verí v dosiahnutie dohody o zastropovaní cien plynu

Heger spresnil, že aj po predsummitovej diskusii s viacerými lídrami členských krajín môže povedať, že rokovania o úprave cien energií budú náročné. Chce však presadzovať pozíciu Slovenska týkajúcu sa zastropovania cien plynu, aby sa podarilo stlačiť súčasné ceny a zároveň zaistiť diverizifikáciu zdrojov. "Musíme mať na mysli dostatok plynu, to je kľúčové, ale všetko nasvedčuje, že plynu je dostatok, zásobníky sú naplnené a sú tu aj záväzky na úspory v spotrebe," vysvetlil.

Premiér potvrdil, že cieľom lídrov je dohodnúť sa na solidárnom a spoločnom nakupovaní plynu, čo podporuje aj Slovensko. "Tento spoločný nákup by sa mal spustiť po skončení tejto vykurovacej sezóny, čiže na jar budúceho roka. Toto budeme určite presadzovať, lebo je to riešenie, ktoré napríklad pri vakcínach ukázalo, že aj krajiny našej veľkosti sa vedia dostať k dobrým podmienkam, lepším, k akým by sme sa dostali samostatne. A zároveň je to aj veľký akt jednoty," opísal situáciu.

Heger prezradil, že podobné diskusie o spoločnom nákupe plynu viedli lídri EÚ už v máji tohto roku. Dodal však, že celý proces musí prebehnúť na úrovni národných vlád a parlamentov 27 členských štátov. Únia však môže čerpať zo skúseností s dosahovaním jednoty z doby pandémie koronavírusu a prijímania spoločných opatrení proti Rusku pre vojnu na Ukrajine, dodal. Nádej na politickú dohodu je podľa jeho slov zakotvená v predpripravených záveroch summitu, otázne však je, či sa lídrom podarí dohodnúť niektoré riešenia nad tento rámec, čo by bola podľa Hegera dobrá správa pre celé európskej spoločenstvo. "Zatiaľ všetko nasvedčuje, že by sme mali túto zimu zvládnuť, ale potrebujeme znížiť tú cenu," odkázal premiér.