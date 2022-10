Celé Slovensko pátralo po záhadnom sponzorovi! Šokujúce odhalenie: TOTO je on

Celý cirkus ohľadom karanténnej stanice sa začal ešte v októbri 2019. Primátor Košíc Jaroslav Polaček vtedy vystúpil pred novinárov a predstavil projekt novej karanténnej stanice, ktorá by slúžila pre túlavých psov. Od začiatku však s realizáciou boli problémy a k samotnému vybudovaniu nikdy nedošlo. Člen vtedajšieho poradného orgánu, ktorý prišiel s niekoľkými návrhmi, ako by bolo možné tento projekt zrealizovať, sa už viac nedokázal pozerať na obrovské zlyhanie vedenia mesta a rozhodol sa, že ju vybuduje na vlastnú päsť.

O dva roky neskôr sa anonymnému darcovi skutočne podarilo nevídané a Košice sa mohli tešiť z dlho očakávanej karanténnej stanice. V tom čase nikto netušil, kto je neznámy darca a ani to, koľko do celého projektu investoval. Nám sa podarilo zistiť, kto je tento neznámy sponzor a podarilo sa nám s ním aj skontaktovať. Ide o podnikateľa a filantropa v jednej osobe Františka Buchalu, ktorý stál za celým projektom.

Galéria fotiek (3) František Buchala

Zdroj: Mia Oberleová

Napriek tomu, že na vybudovanie karanténnej stanice minul niekoľko stotisíc eur, nikdy netúžil po tom, aby jeho meno bolo akokoľvek zverejnené. Ako nám totiž on sám prezradil, nikdy mu nešlo o uznanie. Jeho primárnym cieľom bola pomoc tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Nikdy by si ani nepomyslel, že sa pokúsi vstúpiť do politiky. Táto cesta ho nelákala, avšak vždy sa snažil podporovať kandidátov, o ktorých si myslel, že pre mesto urobia to najlepšie. Napokon sa ale v mnohých ich rozhodnutiach sklamal.

Obrovský poplatok za karanténnu stanicu

Obrovským sklamaním pre neho bol najmä poplatok, ktorý magistrát žiadal od občianskeho združenia Únia vzájomnej pomoci pre ľudí a psov za vybudovanú karanténnu stanicu, ktorú mesto samo postaviť nedokázalo. Podľa oficiálneho rozhodnutia bolo totiž občianske združenie nútené uhradiť čiastku 10 229, 80 eur. Takýto obnos peňazí združenie nemalo, a preto sa rozhodli založiť zbierku, aby vôbec mohli pokračovať vo svojom fungovaní. “Sme občianske združenie - útulok pre zvieratká a všetci dobre vieme, že peňazí v tejto sfére je žalostne málo. Bez vašej pomoci tento poplatok nedokážeme uhradiť,” uviedli v tom čase. František Buchala sa rozhodol aj v tomto prípade pomôcť a poplatok mestu Košice uhradil.

🙏 PROSÍME O POMOC - MUSÍME UHRADIŤ 10 229,80€ ️🙏 Milí naši fanúšikovia a podporovatelia, určite si všetci pamätáte... Posted by Útulok UVP Košice on Wednesday, May 11, 2022

Ďalším veľkým sklamaním bolo pre neho nedávno prijaté uznesenie, podľa ktorého obyvatelia Košíc nemôžu umiestňovať krmivo pre mačky kdekoľvek v intraviláne mesta. “Takéto uznesenie je v rozpore so zákonom. Podľa Ústavného súdu totiž všeobecne záväzné nariadenia, ktorými obce a mestá zakazujú kŕmenie zvierat, nemajú oporu v žiadnom právnom predpise ani v žiadnom inom rozhodnutí štátneho orgánu,” poznamenal František Buchala. Primátorovi dokonca napísal otvorený list, v ktorom ho vyzýval, aby takéto uznesenie nepodpísal. Žiaľ, bezúspešne. V súčasnosti tak už pripravuje podklady a toto uznesenie chce napadnúť na prokuratúre.

Práve tieto a množstvo ďalších nerozumných rozhodnutí, ktoré Košice za posledné obdobie urobili, ho viedli k tomu, aby začal premýšľať nad svojou kandidatúrou. Neustále v ňom totiž vrel nesúhlas so súčasným vedním, až sa napokon rozhodol prestať podporovať ostatných kandidátov a sám vstúpiť do politiky. “Snažil som sa byť vždy nápomocný nielen politikom, o ktorých som si myslel, že pre naše mesto urobia to najlepšie, ale aj pre občanov. Vždy som podporoval kandidátov, o ktorých som si v tom danom období myslel, že to myslia úprimne a vážne a skutočne chcú zmeny k lepšiemu. Aj preto som im pomáhal ako som vedel. Žiaľ, mnohé rozhodnutia mesta, či už v prípade tejto karanténnej stanice alebo v prípade uznesenia o zákaze umiestňovania krmiva pre mačky v intraviláne mesta, ma motivovali prestať podporovať iných kandidátov a pokúsiť sa uchádzať o priazeň voličov sám,” poznamenal František Buchala, ktorého obyvatelia poznajú pod prezývkou Ďoďo. O priazeň voličov sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať o post poslanca VÚC a poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach. Kandidovať bude za stranu SOM Slovensko, s ktorej postojmi sa stotožnil. Nesľubuje však občanom veci, ktoré by nedokázal splniť. Ako totiž hovorí jeho slogan. “Som za normálne Košice.”

Galéria fotiek (3) František Buchala

Zdroj: https://buchala.sk/

Pomáha aj mládeži

František Buchala sa však nestará len o bezbranné psíky či sociálne slabších ľudí. Intenzívne sa totiž venuje aj mládeži. Jeho primárnym cieľom je, aby im dokázal vytvoriť vhodné podmienky pre športové vyžitie. Dúfa, že namiesto alkolu a drog bude mládež tráviť svoj voľný čas na športoviskách. Aj kvôli tomu začal v roku 2015 aktívne pracovať na zabezpečovaní mládežníckej basketbalovej akadémia Young Angels Košice, ktorá v súčasnosti zastrešuje až neuveriteľných 250 detí.

