Odborníci varujú: Chrípková sezóna bude najhoršia za posledné roky! Začala zostra, najhoršie je na tom tento kraj

BRATISLAVA - Po koronavíruse, ktorý zúril na Slovensku, ale aj vo svete, tu opäť máme chrípkovú sezónu. Tá však tento rok naplno ukáže svoju silu a odborníci preto dvíhajú varovný prst. Už teraz evidujú boom ohľadom chrípky a jej podobných ochorení. Ba čo viac, vyzerá to tak, že tohtoročná sezóna bude najsilnejšia za posledné roky.

Podľa posledných správ totiž očakávajú hygienici z Úradu verejného zdravotníctva vyššiu chorobnosť na chrípku a podobné ochorenia ako počas predchádzajúcich dvoch rokov pandémie. Vychádzajú z vývoja na južnej pologuli, vyššej vnímavosti populácie k chrípkovým vírusom, nízkej zaočkovanosti Slovákov proti chrípke, ako aj absencie väčšiny protiepidemických opatrení.

Odborníci pritom nevylučujú, že zvýšený výskyt chrípky a podobných ochorení nastúpi tento rok skôr. Chrípka tiež môže byť silnejšia, ako tomu bolo posledné dva roky. "Pri nižšom výskyte chrípky v uplynulej sezóne sa totiž predpokladá, že populácia do značnej miery nemá ochranné hladiny protilátok, ktoré by obvykle vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom," vysvetlili s tým, že minulú chrípkovú sezónu sa zvýšila úroveň chrípkovej aktivity, stále však nedosiahla čísla spred pandémie. Zvýšený výskyt chrípky môže podľa hygienikov vyústiť do chrípkových epidémií.

Nepodceňte príznaky

Indície o možnom priebehu chrípkovej sezóny získali odborníci z diania na južnej pologuli. Napríklad v Austrálii mali najhoršiu chrípkovú sezónu za posledných päť rokov, pričom počet prípadov bol trikrát vyšší ako priemer. "Očkovaním je však možné zabrániť ťažkému priebehu chrípky u jednotlivcov, rastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z ochorenia na chrípku, a tým aj nadbytočnému zaťaženiu zdravotníckeho systému," pripomenuli hygienici. Pri epidémiách chrípky považujú odborníci očkovanie za kľúčové opatrenie, ktorým je možné zabrániť nežiaducim dosahom chrípky na rizikové skupiny obyvateľov.

To odporúčajú najmä seniorom, ľuďom s oslabenou imunitou a chronickými chorobami, ale aj tehotným ženám a tým, ktoré tehotenstvo plánujú, či osobám, ktoré sa starajú o choré a rizikové osoby. Rovnako ju však hygienici odporúčajú aj v prípade detí od 6 mesiacov do troch rokov, kedy môže mať chrípka ťažký priebeh a následne spôsobiť viaceré komplikácie. Očkovanie proti chrípke však Slováci veľmi nevyužívajú. "Za posledných desať chrípkových sezón sa zaočkovanosť slovenskej populácie pohybovala okolo 4,5 %. Až v sezóne 2020/2021 mierne stúpla na 5,7 % a v ostatnej sezóne 2021/2022 to bolo 6 %," pripomenuli odborníci z Úradu verejného zdravotníctva.

Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. Tentoraz teda vychádza na začiatok októbra až úvod mája. Príznakmi chrípky sú horúčka nad 38 stupňov Celzia, bolesť hrdla, suchý, dráždivý kašeľ, upchatý nos, bolesti hlavy, svalov, kĺbov, strata chuti do jedla a silná únava, vyčerpanosť. Nastupujú náhle a sú intenzívne, pričom môžu pretrvávať až dva týždne.

Najhoršie je na tom Trnavský kraj

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 40. týždni oproti minulému týždňu stúpla o 1,3 percenta. V prípade chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) je nárast o 20,3 percenta. Epidemiológom bolo v tomto týždni hlásených vyše 46-tisíc prípadov ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do päť rokov, priebeh ochorení bol komplikovaný u 1052 osôb.

Ako chrípku a CHPO v tomto týždni lekári nahlásili 3826 ochorení, čo predstavuje vyše osem percent z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do päť rokov. Úrad tiež informoval, že prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené spolu v 14 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o deväť materských škôl (štyri v Trnavskom kraji a päť v Košickom kraji) a päť základných škôl (dve v Nitrianskom kraji, jedna v Prešovskom kraji a dve v Košickom kraji).