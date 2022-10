Dominikinho muža zabil opitý vodič! Tragédia na Zochovej ju hlboko zasiahla, dokedy bude alkohol zabíjať?

BRATISLAVA - Dominika prišla o muža po ôsmich mesiacoch manželstva. Ostala s trojmesačnou dcérkou sama. Otca a manžela im vzal opitý vodič. Do pocitov pozostalých po nehode na Zochovej sa vie vcítiť ako málokto.

Dominika Kováčiková prežila obrovskú životnú tragédiu. S trojmesačnou dcérkou Alžbetkou a manželom stavali domček, mali celý život pred sebou. On často pracovne jazdil autom, až raz neprišiel na pracovné stretnutie a prestal reagovať na telefonáty. Dominika sa až zo správ dozvedela, že jej manžela zrazil opitý vodič za volantom. 29 ročný muž bol na mieste mŕtvy. Takto na to spomína v statuse na Facebooku, kde sa dodnes delí o svoju obrovskú bolesť.

Čo sa stalo v nedeľu na Zochovej v Bratislave, jej pripomenulo vlastný životný príbeh. Udalosť ju zranila a nahnevala, opäť totiž ide o alkohol za volantom. “Dokedy sa tieto veci budú diať? O pár dní bude tomu 7 mesiacov, kedy mi opité dieťa za volantom zabilo milovaného muža. Tak ako sa zmenil život mne, sa zmenil život v nedeľu večer mnohým matkám, otcom, súrodencom. Všetci títo rodinní príslušníci práve prežívajú najhoršie chvíle ich života,” píše v statuse Dominika.

Volám sa Dominika. Mám 30 rokov. Ovdovela som po 8 mesiacoch a jednom dni manželstva. Držím malú Alžbetku. Má 10... Posted by Dominika Kováčiková on Monday, October 3, 2022

“Mnohí z nich vyslovia vetu, že chcú zomrieť. Mnoho z nich aj "zomrie" a ostanú len prázdne ľudské schránky, ktoré nevedia čo ďalej.” Dominika vie, čo všetko prežívajú a budú prežívať pozostalí po obetiach tragickej udalosti, ktorá zasiahla celé Slovensko.

“Toto všetko má na svedomí niekto veľmi nezodpovedný a hlúpy, kto si neuvedomuje následky. Ovplyvnil mnoho ľudských životov, tým najhorším možným spôsobom. Nielenže ich zničil, on ich zobral,” rozčuľuje sa Dominika. “Neviem dokedy sa bude u nás alkohol za volantom tolerovať, lebo tresty, ktoré tú máme, tie smiešne pokuty, očividne nestačia a nie sú dostatočne prísne,” vysvetľuje.

AKTUÁLNE Nočná nehoda v Bratislave má piatu obeť! Medzi mŕtvymi je aj študent Marek, desivé DETAILY





“A kto by sa aj bál, keď ľudia ktorí zabíjajú vychádzajú s podmienkou, to sa predsa stále oplatí vypiť si, no nie? Nám našich blízkych už nikto nevráti, neurobí nás šťastnými aj keby dostanú doživotie.” Myslí si, že ľudia nie sú dostatočne motivovaní nato, aby nešoférovali pod vplyvom alkoholu.

“Koľko nevinných ľudí musí ešte zomrieť? Kto z vplyvných musí niekoho stratiť, aby sa tu niečo zmenilo?” pýta sa. “Ako sa vôbec niekto opovažuje sadnúť si opitý za volant?”

Na záver dodáva prosbu pre všetkých. “Ak budete svedkom niekoho, kto pil a sadá za volant, prosím zastavte ho, nepustite, dohovorte, zavolajte políciu, urobte čokoľvek, len nech nešoféruje.” Na záver vyjadruje rodinám úpimnú sústrasť pozostalým rodinám a praje veľa síl.