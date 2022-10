Celý deň pil tvrdý alkohol, potom zabil 5 ľudí: Nové fakty o Dědečkovi! Cestné pravidlá porušoval dlhodobo

BRATISLAVA - Vinou Dušana Dědečka, ktorý opitý šoféroval, prišlo o život päť mladých ľudí. Krajský prokurátor podal v utorok večer na súd návrh na jeho väzobné stíhanie. Ten má 72 hodín na to, aby o jeho návrhu rozhodol.

Športového funkcionára Dušana Dědečka obvinili z trestného činu všeobecného ohrozenia a v utorok večer podal krajský prokurátor návrh na jeho väzobné stíhanie. "Potvrdzujeme, že v utorok 4.10. 2022 vo večerných hodinách bol na OS Bratislava I doručený návrh na vzatie do väzby obvineného D. D. Sudca pre prípravné konanie OS Bratislava I po preštudovaní doručeného návrhu a spisového materiálu určí termín rozhodovania o predmetnom návrhu. Nakoľko ide o obzvlášť závažný zločin, v zmysle Trestného poriadku má súd na rozhodnutie o návrhu zákonnú lehotu – 72 hodín od podania návrhu,“ uviedol pre televíziu Markíza Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu Bratislava.

Televízia informuje aj o tom, že Dědeček mal piť celý deň. Už doma mal popíjať tvrdý alkohol a potom sadnúť do auta, ktorým išiel do práce. Tam v pití pokračoval. Opäť sadol do auta a spôsobil tragédiu, pri ktorej vyhaslo päť mladých životov. Dědečka mala polícia za 11 rokov riešiť až 16-krát. Väčšinou išlo o prekročenie rýchlosti a iné priestupky.

To, že Dědeček mal popíjať celý deň, potvrdil aj policajný prezident Štefan Hamran. "Áno, bola mi takáto informácia oznámená," povedal Hamran.

Podľa zistení televízie mal Dědeček po nehode vyjadriť ľútosť nad celou tragédiou. Keďže polícia skutok prekvalifikovala na trestný čin všeobecného ohrozenia, hrozí mu výnimočný trest 20 až 25 rokov, v krajnom prípade doživotie. O prípade bude dnes predpoludním informovať krajský prokurátor Rastislav Remeta.