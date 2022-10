Kauza Očistec naberá na obrátkach: Prokurátori sa mali vyhrážať expolicajtovi Kučerkovi! Tí to odmietajú

Celé sa to malo stať ešte 9. novembra 2020, kedy sa v zasadačke Úradu špeciálnej prokuratúry konao stretnutie medzi prokurátorom Ondrejom Repom a vtedajším elitným policajtom Marianom Kučerkom. Po krátkej chvíli sa k nim pridal aj ďalši prokurátor - a to Michal Šúrek. Následne mali na neho vyvíjať nátlak, aby sa priznal ku kauze Jopi Trade, a to alebo podobrotky, alebo pozlotky. Ba čo viac, údajne mu mali v kancelárii hovoriť, že ho môžu zadržať, ako to urobili v prípade policajta Noberta Pakšiho, ktorého v areáli Policajného zboru hodili o zem, prípadne mu na dvore pristane vrtuľník. Informoval o tom portál plus7dni. "Zajtra civil, jasné?! To ti aj Lajo odkazuje, že on sa potom o teba postará. Ale už fakt nechcem počuť žiadne pi****y. Ty si uvedom, že máš deti a ženu v nejakom postavení. A buď to urobíme vo veľkej hanbe alebo to urobíme tak že... že... ,“ mal povedať Repa expolicajtovi. Následne si mali prokurátori overovať, či Kučerka postupuje tak, ako mu oznámili. Lajo v tomto prípade má byť bývalý šéf kriminálneho úradu Finančnej správy Ladislav Makó, ktorý vystupuje ako kajúcnik a svedčí vo viacerých kauzách.

Archívne VIDEO Prokurátor Ondrej Repa: Podľa môjho názoru už boli všetci svedkovia vypočutí

Kučerka sa na jednanie prokurátorov následne posťažoval manželke, ktorá na dvojicu podala podnet na disciplinárne stíhanie dvojice prokurátorov. Krátko po tom sa u Kučerku doma konala razia v čase, kedy v dome spala celá jeho rodina, vrátane detí. Expolicajta obvinili z korupcie a posadili do väzby. Následne ho sudca poslal za mreže na 11 rokov. Medzitým však mal podpísať dokument, v ktorom sa prokurátorom ospravedlňuje a údajne na neho žiadny nátlak nevyvíjali. Svoj názor mal zmeniť na verejnom pojednávaní, v ktorom sa rozhodovalo o jeho prípadnej vine či nevine. Podľa jeho slov bol vo väzbe pod veľkým tlakom a to bol jediný dôvod, prečo sa ospravedlnil, ale trvá na tom, že na neho prokurátori vyvíjali nátlak a vyhrážali sa mu. Jeho slovám však neuveril samotný predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala. "Súd – síce si uvedomujúc diskomfort vo väzbe dokonca možno v tomto prípade nad rámec požadovaných obmedzení – neuveril verzii o neprimeranom nátlaku na obvineného," napísal v rozsudku.

Bývalý policajný vyšetrovateľ Marián Kučerka

V súčasnosti má však slová Kučerku potvrdzovať zvuková nahrávka priamo z kancelárie, v ktorej sa mali prokurátori expolicajtovi vyhrážať a vyvíjať na neho nátlak. To však prokurátor Šúrek odmieta a tvrdí, že akákoľvek nahrávka, ktorá na stretnutí vznikla, vznikla nezákonne. "Taktiež nie je možné sa vyjadriť ani k autenticite danej nahrávky, prípadne vylúčiť účelové zásahy do nej. V médiách sa objavili určité úryvky z údajnej nahrávky, ktoré sú však vytrhnuté z kontextu a mohol sa tak stratiť ich celkový význam, v akom mali byť odprezentované slová uvedené v rozhovore," tvrdil.

K nahrávke sa mal ešte v decembri 2020 vyjadriť aj Repa. Na tieto skutočnosti mal upozorniť ďalšieho muža, pričom z tohto rozhovoru údajne rovnako existuje zvukový záznam. "Vypýtaj si ju od neho (od Kučerku - pozn. red.). "Veľmi rád si ju pustím a ty si ju pustíš tiež. Najmä v tej časti, kde sa priznal ku korupcií. Asi k desiatim skutkom. A kde rozprával, koľko peňazí on nabral. On si nepamätal, či zobral päťdesiat alebo dvesto. To mám len k tomu, že nás by mali zobrať za vydierku. Žiadne nátlaky z našej strany. Ani zmienka nebola. A zrazu my sme ho mali vydierať... Mišo tam trošku zvýšil hlas... Kričal tam trošku. To uznám. Ale určite žiadne vydieranie. Ani náznak," povedal. Repa sa k predmetnej nahrávke ale vyjadrovať nechce.