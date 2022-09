Mobilní operátori sa búria proti novele: Špeciálny odvod vraj ohrozí rozvoj, zaplatia to zase len zákazníci?

archívne video

Už je to tak, že s rastúcimi cenami elektrickej energie budú zrejme ceny rásť pri každej jednej položke, ktorá je na nej závislá. Mobilní operátori a podobné odvetvia nie sú žiadnou výnimkou a život im vraj chce sťažiť ešte vláda s novelou o osobitnom odvode.

Zákon, ktorý vraj ohrozí rozvoj mobilných služieb

Rozhodne s tým nie sú spokojní a protestujú. "Slovenskí telekomunikační operátori združení v záujmovej, dobrovoľnej, nezávislej a nepolitickej organizácii Fórum pre komunikačné technológie (CTF) odmietajú Návrh novely zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov. Prijatie takejto novely a jej následné uvedenie do praxe by vážne ohrozilo rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry na Slovensku a v čase energetickej krízy aj podlomilo finančnú stabilitu firiem podnikajúcich v sektore elektronických komunikácií, ktoré patria k najväčším investorom a zároveň aj platcom daní na Slovensku," píšu združení operátori formou listu.

Spomínaný zákon je súčasťou programu aktuálnej schôdze parlamentu. OĽaNO rovnako navrhuje nové zdanenie plynovodov. S cieľom zabezpečiť dodatočné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu predložilo napríklad zvýšenie spotrebnej dane z liehu či rozšírenie rozsahu regulovaných subjektov, ktorých sa dotýka osobitný odvod z podnikania.

Zákon predkladá Vetrák za OĽaNO

Návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach predložil poslanec Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO). Ten z pohľadu zamestnávateľov patrí k návrhom zákonov s najnegatívnejším dosahom na podnikateľov. Nemal by byť preto navrhnutý formou poslaneckého návrhu, ale mal by byť predložený na riadny legislatívny proces umožňujúci vyhodnotenie jeho krátkodobých aj dlhodobých dosahov na ekonomiku a spoločnosť.

Stanovisko uviedla zamestnávateľská organizácia Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vo štvrtok. Zákon bol uvedený do praxe v roku 2012 ako opatrenie na zmiernenie dosahov globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Aj keď mal byť osobitný odvod dočasný, v roku 2016 bol zdvojnásobený, avšak so záväzkom jeho postupného znižovania, pripomenula RÚZ.

Takmer určite by sa to dotklo aj zákazníkov

Nie je jasné, čo by znamenalo "ohrozenie rozvoja", no dá sa predpokladať, že so zvyšujúcimi sa výdavkami týchto spoločností by sa následne mohli ceny premietnuť až na samom spodku reťazca - u zákazníkov. Tí by zrejme čelili čoraz vyšším cenám za jednotlivé paušály a služby. Nateraz však nie je nič isté a ani potvrdené.

Operátori pritom pripomínajú, že zárobky navyše si v žiadnom prípade nenechávajú pre seba, ale investujú ich. "Okrem dlhodobých investícií do budovania a modernizácie pevných a mobilných sietí na úrovni 350 až 400 mil. eur ročne zaplatili operátori v rokoch 2020 a 2022 vyše 200 mil. eur za získanie licencií od Slovenskej republiky na prenájom frekvencií pre budovanie sietí 5G. Ďalších približne 20 mil. eur budú operátori platiť každý rok za to, že ich v praxi využívajú. Mobilní operátori preto patria k najväčším súkromným investorom v krajine a najväčším platiteľom daní a odvodov," tvrdia.

Myslia si tiež, že už aj bez tohto navýšenia odvodu je samotné zvýšenie cien energií pre časť firiem v sektore likvidačné. "Prijatie takejto novely a jej následné uvedenie do praxe by vážne ohrozilo rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb na Slovensku a v čase energetickej krízy aj podlomilo finančnú stabilitu firiem podnikajúcich v sektore elektronických komunikácií, ktoré patria k najväčším investorom a zároveň aj platcom daní na Slovensku," pokračujú v kritike.

Dôvody, prečo je vraj návrh nezmyselný

CTF následne uvádza aj body, prečo je návrh v rozporoch s realitou a prečo je voči ním nefér. Telekomunikačný sektor vraj neťaží zo súčasných kríz, ani nárastu cien energií, pomohol a pomáha verejnosti a štátnym inštitúciám v krízových situáciách, telekomunikačné siete sú v dobe digitálnej revolúcie kľúčovou súčasťou slovenskej infraštruktúry, zvýšený odvod bude mať negatívny vplyv na objem investícií a plány s budovaním a modernizáciou sietí a spôsobí tiež ďalšie znevýhodnenie "tradičných“ poskytovateľov služieb elektronických komunikácií voči globálnym digitálnym platformám.

"Členovia nášho združenia sa zhodujú na tom, že krátkodobý efekt zvýšeného príjmu štátneho rozpočtu v žiadnom prípade nevyváži negatívny vplyv poklesu investícií v oblasti elektronických komunikácií a digitálnej spoločnosti. Už v strednodobom horizonte tak výrazne uškodí záujmom Slovenska v oblasti digitalizácie a vedomostnej ekonomiky. Návrh zákona by preto mal byť z rokovania NR SR stiahnutý a podrobený riadnemu legislatívnemu procesu," uzavreli.

Členmi CTF sú takí známi hráči na poli mobilných operátorov ako O2 Sovakia, Towercom, Orange Slovensko, Slovak Telekom či SWAN Mobile, ktorý u nás prevádzkuje mobilnú sieť pod populárnejším názvom 4ka.