Premiér dúfa, že predčasné parlamentné voľby nebudú: Občania potrebujú vedieť, čo táto vláda pre nich urobila

BRATISLAVA – Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) dúfa, že predčasné parlamentné voľby nebudú. Uviedol to počas štvrtkovej diskusnej relácie TV Joj Na hrane.

Heger poukázal na viaceré reformy, ktoré sa jeho vláde podarilo zrealizovať. Ide napríklad o reformy v oblasti školstva, zdravotníctva či justície. Upriamil pozornosť aj na investície, ktoré majú smerovať na Slovensko z plánu obnovy.

Podľa jeho slov sa Slovensko nachádza v dobe, kedy ľudia potrebujú vidieť, že sú jednotní, podobne ako to bolo počas pandémie. Opätovne potvrdil, že sú v menšinovej vláde a odmietol vládnutie s fašistami. Verí, že Richard Sulík (SaS) dodrží svoj sľub a schôdza parlamentu bude budúci týždeň otvorená. "My sme sa so SaS nerozišli v zlom, nevyháňali sme ich," povedal premiér s tým, že pre odchod sa rozhodla SaS. Príde mu však absurdné, že odišli práve vo chvíli, keď Slovensko trápi energetická kríza.

"Občania nepotrebujú vedieť, aký status napísal politik. Potrebujú vedieť, čo táto vláda pre nich urobila," povedal Heger. Zároveň uviedol, že počas ich vlády sa majú zvýšiť platy napríklad zdravotníkom či v školstve.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Heger sa považuje za silného lídra a myslí si, že vie "ukočírovať" aj ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. Povedal, že už od svojho nástupu na premiérsku stoličku počúval o tom, že je "Matovičova bábka" alebo to, že im neprejde reforma vysokých škôl, súdnictva či národných parkov. S novým ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom je premiér spokojný. Nemá pochybnosti ani o šéfovi rezortu spravodlivosti Viliamovi Karasovi. Podľa neho je to odborník, ktorý prichádza na ministerstvo spravodlivosti pripravený. Konkretizovať, kto by mohol byť novým šéfom ministerstva školstva, nechcel.

Počas diskusnej relácie sa vyjadril aj k téme cien energií či k inflácii. "Ceny elektriny na Slovensku pre domácnosti sú zastropované do konca roka. Z hľadiska cien elektriny občania platia stále rovnako na úrovni roku 2021 a výrazne menej ako okolité krajiny," povedal. Ako dodal, v nasledujúcom období chcú predstaviť aj ďalšie opatrenia na pomoc ľuďom.