Vyšetrovaniu viacerých prípadov Európskou prokuratúrou bránia slovenské zákony

BRATISLAVA - Európska prokuratúra (EPPO) nemohla začať na Slovensku vo viacerých veciach trestné stíhanie, pretože tomu bráni tunajšia legislatíva. A to v súvislosti s neprimeranými trestnými sadzbami pri podvodoch vo vzťahu k rozpočtu SR a rozpočtu EÚ. Uviedol to európsky prokurátor zastupujúci SR Juraj Novocký.

"Návrh Ministerstva spravodlivosti SR na novelu Trestného zákona, ktorý bol nedávno predložený na pripomienkové konanie, tento nedostatok rieši," podotkol. Existuje tak predpoklad, že EPPO bude v budúcnosti vyšetrovať podstatne viac vecí ako v súčasnosti a následne bude potrebné zvážiť aj prípadné zvýšenie počtu delegovaných prokurátorov. Predložený návrh novely Trestného zákona a Trestného poriadku vychádza aj z podnetov Novockého i delegovaných prokurátorov na Slovensku.

"Tieto sa nedotýkali len úpravy trestných sadzieb niektorých trestných činov, ktoré nám v súčasnosti znemožňujú uplatňovať našu pôsobnosť v takom rozsahu, ako by to malo byť možné, ale napr. aj upozornenie na skutočnosť, že na rozdiel od prakticky všetkých členských štátov EÚ, neexistujú dostatočné právne nástroje na to, aby sme včas a efektívne zaistili nárok poškodeného na náhradu škody, alebo skonfiškovali majetok pochádzajúci z trestnej činnosti," zdôraznil Novocký.

Navrhované znenie má zaistiť nárok na náhradu škody

Legislatívny návrh z dielne rezortu spravodlivosti podľa neho obsahuje možné riešenie vzniknutej situácie. "Verím, že parlament tento návrh schváli v predloženej podobe tak, aby SR uvedené nedostatky čo najskôr odstránila a následne aj delegovaní prokurátori na Slovensku mohli plnohodnotne vykonávať svoje právomoci," doplnil. Navrhované znenie zákona podľa jeho slov umožňuje, aby súd rozhodol o náhrade spôsobenej škody a prokurátor zaistil nárok na náhradu škody, vrátane škody, ktorá bola spôsobená napríklad v podobe skrátenej dane, neoprávneného nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty alebo dotácie vyplatenej páchateľovi takéhoto činu.

"Ide o postup, ktorý doposiaľ nebol možný, napriek tomu, že je to bežný inštitút využívaný v takmer všetkých štátoch EÚ," priblížil. Hlavnou úlohou Európskej prokuratúry, ktorá funguje od júna 2021, je bojovať proti podvodom, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ. Za určitých podmienok môže vyšetrovať aj cezhraničné podvody v oblasti DPH, a tiež colné delikty. EPPO sídli v Luxemburgu. Slovensko zastupuje vo funkcii európskeho prokurátora Juraj Novocký. Na Slovensku pôsobí šesť delegovaných európskych prokurátorov.