Tvrdý ODKAZ bývalej členky SaS: Igor, už naozaj stačilo, nie? Daj si konečne K.O.! Matovič si ju zablokoval

BRATISLAVA - Zdá sa, že minister financií Igor Matovič mal opäť plodný víkend na sociálnych sieťach. Po niekoľkých statusoch sa dostal do internetovej potýčky s ministrom školstva Branislavom Grohlingom. To však nie je všetko. Na komentár Lucie Ďuriš Nicholsonovej reagoval v tichosti. Zablokoval si ju.

Tomu sa hovorí efektívne riešenie. V jednom zo včerajších statusov Igor Matovič vysvetľoval, prečo ešte nepredložili meno nového ministra školstva. Posmešne sa vyjadril o ministrovi v demisii Gröhlingovi. To sa nepáčilo europoslankyni Ďuriš Nicholsonovej, ktorá to patrične okomentovala. Matovič to vyriešil po svojom a zablokoval si ju. Europoslankyňa si neodpustila ďalší komentár.

Igor, počuj, už sa nestrápňuj

V statuse, v ktorom Matovič vysvetľoval, prečo nemajú nového ministra školstva, sa posmešne vyjadril o tom súčasnom. "Ak by ste sa mali rozhodnúť by a mali by ste vo finále výberu fachmana zo školstva a vyučeného obuvníka s kariérou kaderníka celebrít - kto by bola vaša voľba? Moja je jasná," napísal. Jeden z mnohých komentárov pridala aj Ďuriš Nicholsonová.

"Igor, počuj, už sa viac nestrápňuj, už naozaj stačilo, nie? V školstve nefunguje veľmi veľa vecí, to je fakt, ale veľa z nich mohlo začať fungovať, keby si zákerne nedržal Braňa v šachu s financiami. V čom všetkom si ho zahnal do kúta, to vieš najlepšie ty sám," napísala. Na obranu Gröhlinga uviedla, že zo Slovenska by určite bola lepšie spravovaná krajina s celou plejádou obuvníkov a kaderníkov podľa vzoru Gröhlinga ako s jedným Igorom Matovičom. "Sám sebe si najväčším nepriateľom, Igor, a bojovať proti nepriateľom, skutočným aj vymysleným, je tvoja špecialita. Tak si daj konečne K.O," dodala.

Matovič si ma blokol

O pár hodín prišiel status zo strany europoslankyňe. "Igor Matovič si ma blokol," začala s tým, že dôvodom bol práve jej komentár k statusu o ministrovi školstva. "Ak ste s IM ešte niekto v kontakte, prosím, odkážte mu odo mňa toto: Zatvoril si sa do akvária, Igor, kde ti tvoji verní mažú kritické komentáre, pritakávači pritakávajú a tí, ktorí sa zúfalo potrebujú dostať na tvoju kandidátku, ti držia tašku a prizerajú sa skaze. Tej, ktorú páchaš na sebe, aj na krajine," napísala otvorene.

Krajina aj ty potrebujete pomoc

"Nie sú to priatelia, si im ukradnutý, zatvorili ťa do zvukotesnej miestnosti, kam sa nedostanú hlasy zvonku. Lebo čím dlhšie vydržíš ty, vydržia aj oni. Tie hlasy zvonku hovoria, Igor, že krajina, aj ty, potrebujete pomoc. Ver mi, že na to, čo stváraš ešte aj teraz z posledných síl po tom, čo ste si so Sulíkom merali egá a následne povalili vlastnú vládu "zmeny" aj s papierovým premiérom, sa pozerá zle," uviedla.

Ďuriš Nicholsonovej sa zdá neuveriteľné, ako dlho a ako hlboko dokáže padať niekdajší víťaz volieb. "Odovzdaj úrad, Igor, aj prihlasovacie heslo na fejsbúk a daj si odpočinok medzi svojimi blízkymi. Krajina nutne potrebuje zachrániť," napísala a pripomenula zlý stav v školstvo, ale aj v zdravotníctve, poukázala na energetickú krízu a podobne. "A ty namiesto toho, aby si spravoval krajinu, spravuješ iba svoj fejsbúk. Tak už kašli na to, Igor. Toto som ti chcela poradiť ako niekto, kto v minulosti stál vedľa teba v mnohých opozičných bojoch," dodala.