Energetická KRÍZA: Ceny kolíšu, mali by sme šetriť! Pôjdu nám politici príkladom? Veľké ŠETRENIE začína aj na rezortoch

BRATISLAVA - Energetická kríza je predmetom diskusie nielen u nás, ale po celom svete. Lídrov čaká aj mimoriadne stretnutie, na ktorom by sa mali situáciou zaoberať. Mnohí vyzývajú ľudí, aby šetrili, ak sa dá, lebo zima môže byť krutá. Aj keď by sme mali mať na túto vykurovaciu sezónu plynu dosť, ceny pôjdu rapídne hore. Idú príkladom aj politici? Ako budú šetriť naše ministerstva?

Ceny energií a plynu rapídne stúpajú. Niektorí to pociťujú už dnes, no to najväčšie navýšenie nás ešte len čaká. Aj preto ministri v jednotlivých krajinách riešia tento problém takmer na dennej báze. Ministrov zodpovedných za energetiku čaká v piatok mimoriadne stretnutie. Mali by sme šetriť, no šetria aj politici? Jednotlivých rezortov sme sa preto pýtali, ako majú v tejto kríze riešenie a či pôjdu ľuďom príkladom.

Archívne VIDEO Slovenské elektrárne sa s vládou dohodli na výnimočnom riešení, na tri roky zmrazia ceny elektriny pre domácností

Ministerstvo spravodlivosti

Obmedzená klimatizácia či úsporné osvetlenie

Viaceré ministerstvá už pristúpili k obmedzeniam a šetrenie sa začalo. Rezort spravodlivosti, ktorý má ešte stále po sebou Mária Kolíková, sa snaží šetriť na energiách v budove obmedzeným využívaním klimatizácie v kanceláriách aj v zasadačkách tak, že tieto priestory sa klimatizujú len v pracovnom čase a v primeranej miere.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Pokiaľ je zasadačka alebo kancelária nevyužívaná, klimatizácia sa nepoužíva vôbec, rovnako na noc sa vypína klimatizácia v priestoroch. MS SR sídli v prenajatej budove, ktorá má inteligentný systém merania spotreby energií zavedením systémov efektívneho riadenia a regulácie energie, tzv. MaR," uviedol pre Topky hovorca rezortu Peter Bubla.

Rezort má v správe ďalšie dve budovy - administratívnu na Námestí slobody v Bratislave a Inštitút vzdelávania v Omšení. "V budove na Námestí slobody bola realizovaná výmena kompletnej elektroinštalácie s inštalovaním úsporného LED osvetlenia vo všetkých priestoroch, v sociálnych zariadeniach a kuchynkách je inštalované osvetlenie na časovač," ozrejmil hovorca.

Pred vykurovacou sezónou zavedieme ďalšie opatrenia

Pred vykurovacou sezónou má rezort naplánovanú inštalácia termoregulačných hlavíc na reguláciu vykurovania v budove. "Ministerstvo zvažuje, že prostredníctvom MaR zníži maximálnu možnú teplotu vykurovania a minimálnu možnú teplotu chladenia priestorov min. o 1 °C," dodal Bubla. Ministerstvo spravodlivosti okrem toho plánuje v najbližšom vykurovacom období urobiť rôzne obmedzenia na zníženie spotreby tepla, ako napríklad temperovanie niektorých miestností, ktoré nie sú permanentne využívané, obmedzenie teploty pracovných priestorov počas víkendov a podobne.

Ministerstvo pôdohospodárstva

Rezort využije prostriedky od štátu i z Plánu obnovy

Ministerstvo pôdohospodárstva takisto venuje problematike znižovania spotreby energií v budovách a objektoch vo svojej správe pozornosť už dlhšiu dobu a v tomto smere podniká praktické kroky pri ich postupnej obnove a rekonštrukcii. "Využívajú sa pritom tak prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako aj z fondov Európskej únie. V súčasnosti sa v rámci rezortu, vrátane ministerstvu podriadených organizácií, prioritne práve s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti, pripravuje viacero projektov, ktoré sa budú uchádzať o financovanie z Plánu obnovy a odolnosti," uviedlo ministerstvo v stanovisku.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Príkladom je vyše 70-ročná budova sídla MPRV v pamiatkovej zóne v centre Bratislavy, ktorá má prejsť komplexnou rekonštrukciou. Popri aktivitách investičného charakteru venuje ministerstvo osobitne v tomto období zvýšenú pozornosť aj všetkým dostupným možnostiam šetrenia energií," ozrejmil tlačový odbor. V týchto dňoch pripravujú na rezorte aj informačnú kampaň pre zamestnancov zameranú na dodržiavanie úsporných opatrení, ktoré sa dajú aplikovať prakticky okamžite a nevyžadujú si nijaké, resp. iba minimálne náklady.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Remišovej rezort sa sťahuje z viacerých budov do jednej

Pokiaľ ide o sídlo rezortu, ktorému šéfuje Veronika Remišová, aktuálne je v procese sťahovania z viacerých budov do jedného spoločného priestoru. "Samotné zjednotenie "pod jednu strechu" prinesie výrazné úspory v spotrebe energie i v nákladoch na prenájom. Vzhľadom k aktuálnemu stavu však nie je momentálne možné reagovať na výšku spotreby v novej budove. Po ukončení sťahovania budeme, samozrejme, tieto dáta pozorne sledovať a v prípade potreby zavedieme potrebné opatrenia," uviedlo pre Topky ministerstvo.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vicepremiérka sa uskromnila aj doma

Vicepremiérka Remišová už po začatí ruskej invázie počas zimy upozorňovala, že každé jedno euro za ruský plyn a ropu len predlžuje vojnu a podporuje výrobu zbraní, ktorými sa Rusko vyhráža. "Preto ona osobne hneď po vypuknutí invázie znížila spotrebu plynu (a tepla) o viac ako 30 % v domácnosti a plánuje v tom pokračovať, keďže nadchádzajúca zima bude sprevádzaná najhoršou energetickou krízou, akú EÚ počas svojej existencie zažila," ozrejmil rezort.

Zároveň MIRRI v marci 2022 zmenilo nastavenia a priority Partnerskej dohody a Programu Slovensko, na základe ktorých bude Slovensko čerpať nové eurofondy v programovom období 2021 – 2027. "Zmeny sa týkali nastavenia alokácií pre riešenie problémov v energetike. Podpora z EÚ fondov na zlepšenie energetickej efektívnosti bude zameraná na úspory energie v podnikoch a na obnovu verejných aj bytových budov, čím sa znížia výdavky z verejných zdrojov na energiu. Pre lepšiu adaptáciu na zmenu klímy budú súčasťou projektov obnovy verejných budov zelené opatrenia, napríklad zelené strechy či zelené steny. V obnovených budovách sa bude podporovať aj využitie obnoviteľných zdrojov energie," vysvetľuje rezort.

Rezort má ďalšie plány

Prostredníctvom podpory regionálneho plánovania vznikne približne 40 krajských energetických centier a centier udržateľnej energetiky, ktoré zastrešia vznik odborných energetických kapacít, ktorých hlavnou úlohou bude doviesť regióny k uhlíkovej neutralite do roku 2050. "Podniky budú mať možnosť získať podporu formou poukážky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čo prinesie priame zníženie nákladov na nákup energie. Podporí sa vznik komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Tiež sa plánuje zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v systémoch zásobovania energiou, najmä pri zabezpečení vykurovania a chladenia," reagoval rezort s tým, že súčasťou podpory bude aj výroba biometánu a zeleného vodíka.

Domácnosti sa budú môcť uchádzať sa o podporu na inštaláciu zariadenia na využívania obnoviteľných zdrojov (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a fotovoltika). "Investície budú zamerané aj na zvýšenie využívania geotermálnej energie na Slovensku. Vďaka investíciám do stability elektrizačnej sústavy sa vytvoria podmienky pre pripájanie obnoviteľných zdrojov, ako sú fotovoltické a veterné elektrárne. Podporené inteligentné siete a systémy prenosu údajov sa stanú základom pre optimalizáciu výroby a spotreby elektriny a tiež pre integráciu nových obchodných modelov," dodáva rezort.

Ministerstvo školstva

Vypínať, zhasínať, šetriť...

Ministerstvo školstva už dlhodobo pristupuje vo zvýšenej miere k úsporným opatreniam. "Ide napríklad o výmenu všetkých svietidiel v objektoch ministerstva za LED svietidlá, prípadne za svietidlá s pohybovým senzorom, pri nákupe elektrospotrebičov sa dbá na ich vyššiu mieru úspornosti, vo všetkých administratívnych priestoroch ministerstva sú termostaty kúrenia a pri každom opustení pracoviska zamestnanci ministerstva zhasínajú svetlo a vypínajú techniku," ozrejmil rezort.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Maarty

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva si podľa vlastných slov dlhodobo uvedomuje význam úspor energií či už z hľadiska zodpovedného prístupu k zdrojom, či z hľadiska environmentálneho. "Tento postoj je napríklad zakotvený v komponentoch plánu obnovy a odolnosti. Vo všetkých výzvach, v ktorých je to možné, zohľadňujeme energetické a klimatické ciele v duchu politík EÚ. Ilustračným príkladom ja ciel pri akýchkoľvek rekonštrukciách budov znižovať ich energetickú náročnosť. Pri dizajnovaní nových nemocníc zas máme na zreteli aj dostupné zelené riešenia v rozsahu, v akom to zariadenie umožňuje," odpovedal rezort.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Maarty

K spotrebe energií sa snažíme pristupovať zodpovedne

Zodpovedne sa snažia, podobne ako iné ministerstvá, pristupovať k spotrebe energií aj v už existujúcich budovách patriacich do správy rezortu. "Na pracoviskách sme v závislosti od vonkajších faktorov pristúpili k viacerým úsporným opatreniam dotýkajúcich sa napríklad zodpovedného a racionálneho prístupu pri používaní osvetlenia či klimatizácie. Napríklad zohľadňovanie ich potreby v priestoroch, v ktorých sa zamestnanci počas práce nenachádzajú," ozrejmil tlačový odbor.



Na druhej strane, rezort a organizácie v jeho pôsobnosti sú viazaní súčasne platnou legislatívou. "Okrem iného zákonom o podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý kladie povinnosť vylúčiť alebo znížiť nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru. Rovnako legislatíva stanovuje aj optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie," dodal rezort s tým, že v oblasti úspor energie bude akceptovať prípadné rozhodnutie či uznesenie vlády.

Ministerstvo financií

Rezort pod vedením Igora Matoviča sa dlhodobo snaží prinášať riešenia v tejto oblasti a to nie len z pohľadu úradu, ale aj pre zamestnancov. "Už dávnejšie sme predstavili koncept „Ekoministerstvo“ na roky 2022 - 2023. Tento projekt by mal v tomto a v budúcom roku priniesť viacero zmien, ktoré výrazne znížia energetickú náročnosť MF SR a pomôžu znížiť spotrebu energií," uviedol rezort financií. MF SR takisto plánuje v najbližšom období kompletnú výmenu osvetlenia za LED osvetlenie.

LED osvetlenie ušetrí ročne až 21-tisíc

"Takouto výmenou dokážeme ročne ušetriť 103,4 MWh elektriny, čo predstavuje ročnú úsporu približne 21-tisíc eur. Audit nám dokonca ukázal, že modernizáciou osvetľovacej sústavy dôjde k zníženiu zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami (SO2, NOX, CO2, CO a tuhé znečisťujúce látky). Výmenou svietidiel vieme znížiť obsah CO2 O 17,26 t/rok," vysvetlilo ministerstvo. MF SR zároveň plánuje výrazne znížiť náklady na vykurovanie.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rezort plánuje výmenu termostatických hlavíc a projekt návrhu inteligentného centrálneho regulovania vykurovania. "Takáto inštalácia nám môže zabezpečiť úsporu až do 30 % prevádzkových nákladov a zvýši komfort na pracovisku. Snahou ministerstva je aj zníženie teploty vo vykurovacích miestnostiach a kanceláriách minimálne o 1 °C, aby sme sa priblížili k vyhláškou stanoveným optimálnym 20 °C v kancelárskych priestoroch a 15 °C na chodbách, čo prinesie úsporu 6 až 12 % energie na vykurovanie," uviedol rezort s tým, že to bude súčasťou internej kampane pre zamestnancov pred nadchádzajúcou zimnou sezónou.

MF SR skráti prevádzkový čas výťahu paternoster o tretinu. "Hospodárska správa MF SR upravila aj režimy vetraní a chladenia jedálne tak, aby šetrili elektrickú energiu. Rezort financií má v pláne zredukovať počet prietokových ohrievačov teplej úžitkovej vody a iných elektrických spotrebičov. Zámerom MF SR je tieto opatrenia odporučiť a aplikovať aj na organizácie kapitoly MF SR (Štátna pokladnica, VDZ Lomnica, ÚRHH, Datacentrum a iné)," dodal rezort s tým, že okrem toho začali aj efektívnejšie triediť odpad, prestali používať plastové fľaše, výrazne redukujú kancelársku tlač a spotrebu papiera elektronizáciou procesov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Znižovanie spotreby je prioritou

Vzhľadom na prudké zvyšovanie cien energií je pre ministerstvo práce znižovanie spotreby a efektívne využívanie energií prioritou. "V rámci znižovania nákladov sa držíme aj Desatora riešení pre správcov verejných budov, ktoré pripravila Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA). Ide najmä o rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovanie," informoval rezort.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Niektoré opatrenia už prebiehajú v rámci plánovaných rekonštrukcií. Rezort pod vedením Milana Krajniaka takisto pristúpi k výmene klasického osvetlenia za úspornejšie LED-kové svietidlá a pristúpilo aj k ďalším opatreniam. "Efektívne riadenie a regulácia klimatizovaných priestorov z jedného centrálneho riadenia. Jednotlivé priestory v objekte majú svoj vlastný termostat, ktorý je zabezpečený reguláciou teploty v priestore za vopred stanovených podmienok. Všetky potrebné časti v budove sú zaizolované vhodnou izoláciou,a to pre klimatizačné aj vykurovacie potrubia," uviedlo ministerstvo.

Ďalej pristúpi k zníženiu teploty vo vykurovaných miestnostiach aspoň o jeden stupeň, čo predstavuje minimálne 6 % primárnych nákladov. "Ministerstvo práce zabezpečuje úspory energie aj útlmovými režimami pri vykurovaní cez noc a víkend. K úspornému využívaniu energií vedieme pracovníkov napríklad aj pravidelným informovaním o správnych návykoch pri vetraní počas vykurovacej sezóny," dodal rezort.

Ministerstvo vnútra

Zamestnanci dostanú informatívny materiál

Rezort vnútra bude šetriť plynom a jeho dodávky sa bude snažiť využiť čo najefektívnejšie. "Pred začiatkom vykurovacej sezóny dostanú kompetentné ekonomické útvary inštrukcie, ako prispieť k výraznejšej úspore. Opatrenia typu znižovanie vykurovacích kriviek, zamedzenie neodôvodneného vetrania, znižovanie teploty vody a podobne spracujeme do informatívneho materiálu, ktorý budeme následne distribuovať zamestnancom," reagovalo pre Topky ministerstvo.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Ministerstvo vnútra ako správca množstva budov vo vlastníctve SR úsporám nákladov na energie na pracoviskách venuje pozornosť dlhodobo. "V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia už niekoľko rokov realizujeme projekty na zníženie energetickej náročnosti vo verejných budovách, čo sa samozrejme týka aj spotreby plynu," ozrejmil rezort.



"Zníženie nákladov na vykurovanie očakávame tiež od zateplených obvodových stien, striech či podláh nad nevykurovaným priestorom a od výmeny otvorových konštrukcií. Na vykurovacích telesách sa inštalujú termoregulačné ventily, vykurovacie sústavy budov sa hydraulicky vyvažujú, rovnako sa menia zdroje tepla a rozvody ústredných kúrení," dodal.

Ministerstvo životného prostredia

Po šiestej sa zhasína svetlo, do práce na bicykli a preferovanie elektronickej korešpondencie

Ministerstvo životného prostredia pristúpilo k úsporným opatreniam v súvislosti s cenami energií už začiatkom tohto roka. "Po 18:00 je v budove ministerstva kontrolované zhasínanie svetiel na chodbách. V závislosti od meteorologických podmienok MŽP regulovalo aj mieru vykurovania svojich budov a rovnako aj ukončenie vykurovania budov. K zníženiu spotreby prispeje aj plánovaná výmena kotla v kotolni budovy na Nám. Ľ. Štúra a tiež dokončená rekonštrukcia prestrešenia átria v budove envriorezortu na Nám. Ľ. Štúra, ktorá zabezpečí lepšiu svetelnosť a menšie využívanie klimatizácií," informovalo ministerstvo.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Okrem šetrenia energiami MŽP podporuje aj princípy obehového hospodárstva. "Zamestnancom ministerstva aj rezortných organizácií odporúča vždy, keď je to možné, dávať prednosť elektronickej korešpondencii pred tlačenou, efektívne využívať denné svetlo aj separovať odpad a vetrať krátko a intenzívne. Počas víkendov a dlhšej neprítomnosti na pracovisku zase zamestnancom odporúča vypínať elektronické zariadenie z elektrickej siete s cieľom šetriť zdroje energie," vysvetľuje rezort.

MŽP podporuje aj využívanie home office, vďaka ktorému sa znižuje uhlíková stopa zamestnancov. "Pozitívny vplyv na uhlíkovú stopu má aj dochádzanie zamestnancov MŽP do práce na bicykli, ktoré je medzi zamestnancami rezortu populárne. MŽP je taktiež pripravené po začiatku vykurovacej sezóny pristúpiť k ďalším opatreniam, napríklad znížiť spotrebu energie znížením teploty v kanceláriách," dodalo ministerstvo.

Mimoriadne stretnutie ministrov

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok uviedla, že EÚ sa usiluje o vytvorenie nástroja, ktorý by prerušil väzbu medzi cenami plynu a elektriny. Dodala, že únia musí urýchlene prijať kroky, ktoré vyriešia prudko rastúce ceny. Podľa českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu musí únia oddeliť ceny plynu od ceny elektriny. Síkela ako zástupca krajiny predsedajúcej Rade EÚ zvolal na 9. septembra mimoriadne stretnutie ministrov zodpovedných za energetiku. Prerokovať sa má návrh na stanovenie maximálnej ceny plynu.