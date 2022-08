Voľby2022: Kandidáti majú posledný deň na podanie kandidátnych listín

BRATiSLAVA - Kandidáti, ako aj politické strany majú v utorok posledný deň na podanie kandidátnych listín do spojených jesenných volieb. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. V utorok zároveň uplynie lehota na delegovanie členov miestnej volebnej komisie a komisie samosprávneho kraja.

"Pre komunálne voľby sa kandidátne listiny doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v listinnej podobe, pre krajské voľby zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja v listinnej aj elektronickej podobe," pripomenula pred časom hovorkyňa MV Zuzana Eliášová. Za starostu obce, primátora mesta, šéfa samosprávneho kraja či za poslanca zastupiteľstva sa môže uchádzať kandidát ako nezávislý alebo s podporou politickej strany. Strany môžu vytvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Nezávislí kandidáti musia odovzdať aj podpisovú listinu od voličov, ktorí ich podporujú. Minimálny počet podpisov pre kandidátov na starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Pri nezávislom kandidátovi na šéfa kraja potrebujú uchádzači 1000 podpisov. Nezávislý kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva potrebuje 400 podpisov. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb 18 rokov. Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci a mať 25 rokov.

Kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a mať 18 rokov. Trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje, musí mať aj kandidát na predsedu samosprávneho kraja. Navyše v deň volieb musí mať 25 rokov. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.