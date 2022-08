MEGAŠKANDÁL V KOŠICIACH! Prepadnuté milióny z eurofondov vyšetruje aj NAKA. Kto má maslo na hlave?!

Dopravný podnik Mesta Košice (DPMK) pripravil súťaž na obstaranie desiatich nových električiek za 25 miliónov eur z eurofondov, aby sa stihol vysúťažiť dodávateľ električiek a všetko prebehlo v súlade so zákonom o verejnom obstaraní. A to do roku 2023. Predstavenstvo dopravného podniku pre tento účel vymenovalo komisiu, aby vyhodnotila a vybrala víťaza. "Komisia bola zložená z odborných zamestnancov DPMK, ktorými podnik aktuálne disponuje. Pre zabezpečenie transparentnosti procesu obstarávania boli členmi komisie aj člen predstavenstva, člen dozornej rady a zástupca odborovej organizácie. Členmi komisie boli aj odborní zamestnanci pre verejné obstarávanie a tvorbu a implementáciu EÚ projektov. Napriek takémuto zloženiu komisie boli závery komisie opakovane v rozpore s rozhodnutiami ÚVO,“ povedal pre Topky.sk riaditeľ dopravného podniku Vladimír Padyšák.

Boj Poliakov a Čechov

Do súťaže o dodanie desiatich nových električiek sa prihlásili dvaja záujemcovia, poľská spoločnosť PESA a český výrobca ŠKODA. Členovia komisie, ktorí boli po celý čas procesu viazaní mlčanlivosťou, rozhodli, že víťazom sa stávajú Poliaci. Do celého procesu vstúpil najvyšší štátny orgán – Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý komisii poslal jasné stanoviská, že ich rozhodnutie nie je v súlade so zákonom a žiadal ich o nápravu, lebo Poliaci nesplnili zákonom stanovené požiadavky. Napriek tomu komisia dvakrát za víťaza označila poľskú spoločnosť a rozhodnutie UVO ignorovala.

Víťaza dokonca pred vyše rokom počas neukončeného tendra označil aj primátor Košíc Jaroslav Polaček. Vo videu z 5.8.2021 na svojom profile na sociálnej sieti povedal: "Áno, zákazku na električky vyhrala spoločnosť, ktorá sa volá PESA. Ak sa nemýlim, je to poľská spoločnosť. Treba si pri nej povedať, že dodáva električky do Nemecka, do celej Európy, to nie je šmelina, to nie je naozaj niečo, čo by sme mali podceňovať. Sú to moderné električky s moderným dizajnom, niečo, čo oživí naše trate, takže sa toho netreba báť.“

Komisia sa spamätala až po ďalšej výzve UVO

Riaditeľ dopravného podniku Padyšák považuje za "zaujímavé, že mal (primátor Košíc pozn. red.) takúto presnú informáciu o jednom z uchádzačov a pritom celý čas tvrdí, že do tejto súťaže vôbec nezasahoval a neovplyvňoval ju“. Pričom poukazuje na fakt, že v menovacom dekréte komisie je uvedené, že členovia komisie sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o obsahu ponúk a ich vyhodnocovaní. "Je otázne, ako získal primátor tieto informácie,“ pozastavuje sa Padyšák.

Komisia, ktorá mala vyberať dodávateľa nových desiatich električiek za milióny z eurofondov, sa spamätala až po tretej výzve Úradu pre verejné obstarávanie, kde bol priložený aj znalecký posudok. Na deviatom zasadnutí 9.6. 2022 (všetky zápisnice má redakcia k dispozícii) už členovia komisie rozhodli inak. Pre nesplnenie podmienok a na základe znaleckých posudkov vylúčili poľskú spoločnosť PESA. Možnosti, podľa zápisnice, mali len dve. Buď celý tender zrušiť, alebo rokovať so spoločnosťou ŠKODA, ktorá podmienky splnila, ale predložila ponuku, ktorá je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Predstavenstvo Dopravného podniku Mesta Košice sa rozhodlo pre zrušenie tendra. Vyčlenené peniaze z eurofondov, ktoré sa majú vyčerpať do 2023, sa tak minúť nestihnú.

Na NAKA vypovedali viacerí

Do celého procesu električkového tendra v metropole východu vstúpili aj orgány činné v trestnom konaní. Podľa našich informácií niektorí členovia komisie už boli aj vypovedať, či ich niekto pri výbere jednej zo spoločností ovplyvňoval. Vypovedať pred vyšetrovateľmi NAKA bol aj súčasný riaditeľ dopravného podniku Padyšák. Ten je presvedčený, že za zbabraný tender môže komisia. "Bol opakovane vybratý uchádzač, ktorý nesplnil súťažné podmienky. Avšak tu je potrebné poznamenať, že dvaja členovia komisie sa nestotožnili so závermi svojich kolegov, odmietli podpísať zápisnicu a písomne svoje výhrady aj zdôvodnili,“ povedal pre Topky.sk Padyšák. Ak by podľa neho komisia konala v súlade rozhodnutím ÚVO, tak mohla byť súťaž úspešne ukončená načas a "mohli sme stihnúť vyčerpať alokované a zazmluvnené prostriedky NFP z fondov Európskej únie. Košičania by mohli využívať už v roku 2023 nové električky financované ešte z aktuálne dobiehajúceho Operačného programu integrovaná infraštruktúra 2014-2020.“

Prišlo k vyvodeniu osobnej či finančnej zodpovednosti? "Keby to bola moja súkromná firma, tak v nej títo ľudia, ktorí to zapríčinili, už nepracujú. Ako štatutár nemôžem nechať skolabovať podnik, ktorý vykonáva službu vo verejnom záujme a je potrebné vziať do úvahy, že členovia komisie sú kľúčoví odborní zamestnanci podniku. Očakávam výsledky vyšetrovania v trestnoprávnej rovine, ale zároveň chcem, aby bola čo najskôr vymenovaná nezávislá komisia - mimo DPMK a Magistrátu - na preverenie postupu všetkých zúčastnených, vrátane môjho postupu, postupu predstavenstva, postupu akcionára a samozrejme aj preverená činnosť hodnotiacej komisie,“ uzavrel Padyšák.

Primátor obvinenia odmieta. "Mesto Košice a primátor mesta Jaroslav Polaček dôrazne odmietajú akékoľvek špekulácie o možnej manipulácii pre realizácii tendra na nákup nových električiek a ohradzujú sa voči akémukoľvek zapájaniu sa do prípravy a zasahovaním do predmetného verejného obstarávania," regoval jeho hovorca Dušan Tokarčík s tým, že ide vraj o štvavú kampaň.