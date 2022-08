Ministerstvo financií spraví všetko pre to, aby napriek energetickej kríze nebol ohrozený chod škôl

BRATISLAVA - Ministerstvo financií (MF) SR ubezpečuje žiakov, rodičov, pedagógov i vedenie škôl, že pri konštruktívnej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spraví všetko pre to, aby napriek energetickej kríze nebol ohrozený riadny chod vyučovacieho procesu. Informovali o tom z tlačového odboru MF SR s tým, že ďalšie kompenzácie za zvyšujúce sa ceny energií na zimu pre školstvo sú otázkou najbližších rokovaní a budú zahrnuté v pripravovaných energetických opatreniach vlády.

Rezort financií tvrdí, že ministerstvo školstva bolo pre nich vždy prioritou pri riešení kompenzácií za zvyšujúce sa ceny energií. Aj preto poskytlo ministerstvu školstva z výdavkov rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtovým opatrením bežné výdavky v celkovej sume 40 miliónov eur na zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov a dofinancovanie prevádzkového normatívu z dôvodu nárastu cien energií v regionálnom školstve. "Zdôrazňujeme, že konkrétne prerozdelenie pridelených finančných zdrojov bolo v kompetencii MŠVVaŠ SR," poznamenal rezort financií.

MF tvrdí, že intenzívne rieši energetickú krízu

MF tvrdí, že spolu s vládou aj v súčasnosti prioritne a intenzívne riešia energetickú krízu. "Kompetenčne príslušné ministerstvo (MH SR) má na najbližšie rokovanie vlády predložiť komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami energií a ich stabilizáciu pre všetky zložky spoločnosti (teda nielen pre občanov, ale aj pre podnikateľov a verejnú správu)," uviedli z rezortu financií. Zároveň MF dodalo, že považuje problém dostupnosti energií a ich cien (najmä elektrickej energie a plynu) za veľmi vážny.

MŠVVaŠ SR žiada od začiatku roka o financie, ktoré by smerovali na zvýšené ceny energií pre školy. Začiatkom augusta rezort školstva opätovne žiadal o finančný balík, a to v celkovej výške 56,8 miliónov eur. Z toho pre regionálne školstvo mala byť suma 36,8 milióna eur a pre vysoké školy 20 miliónov eur. Na problémy so zvýšenými cenami energií poukázali už viaceré materské, základné či stredné školy, rovnako aj univerzity a vysoké školy.