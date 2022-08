Odložené saká a debata pod stromom: Fotograf opísal, ako vznikli UNIKÁTNE fotografie Klausa a Mečiara!

Zábery politikov, ktorí odložili saká, zasadli pod rozložitý strom a dlhé desiatky minút rokovali medzi štyrmi očami, zaobstaralo hneď niekoľko fotografov, ale nemali to ľahké. Do vily ani jej záhrady novinári nesmeli, obsah rozhovoru dodnes poznajú len vtedajší lídri českej a slovenskej delegácie. Pri podobných rokovaniach novinári spravidla fotili príchod delegácií a záverečný brífing. Podobne to malo byť aj v horúcom augustovom dni v Brne.

"Pýtali sme sa, či by sme nemohli niečo odfotiť aj vo vnútri, ale bol tam zmätok, nebolo jasné, kto by o tom mal vlastne rozhodovať - ​​a, v podstate ani nemali záujem," povedal brnenský fotoreportér vtedajšej Československej tlačovej kancelárie Igor Zehl. Hľadal preto miesto, odkiaľ by mohol vzniknúť lepší záber. Pri obhliadke plotu vily z Čiernopolnej ulice zbadal Klausa s Mečiarom, ktorí vyšli pod strom v záhrade, boli však dosť ďaleko, a tak použil teleobjektív a potom ešte musel z fotky urobiť výrez. "Vyliezol som na podmurovku plotu, pretože som nechcel fotiť cez pletivo. Aj na diaľku bolo vidieť, že to nie je nejaké tvrdé konanie, skôr to pôsobilo ako voľnejšia, priateľská komunikácia," popísal Zehl.

Nedávno sa na miesto vrátil a zistil, že rovnaký záber by už z ulice zaobstarať nemohol. "Je to tam husto zarastené, zelená stena," povedal Zehl. Na mieste bol aj ďalší agentúrny fotograf, Slovák Peter Brenkus. Fotil zo susedného domu, v neskorších rozhovoroch pre slovenské médiá spomínal na balkón plný kvetov, ktorý využil ako ideálnu pozorovateľňu. Politici o ňom nevedeli. Spotreboval všetky filmy, ktoré mal so sebou, potom ich odišiel vyvolať do Bratislavy.

archívne video

Zvlášť si vraj cení fotky, kde Klaus ukazuje na Mečiara prstom. Aby vznikla, potreboval podľa svojich slov patričnú dávku nadšenia aj trochu šťastia. Jeho spomienky zachytila ​​Česká televízia. V médiách sa pri výročiach pravidelne objavujú aj fotografie Jefa Kratochvila, uznávaného divadelného fotografa, ktoré vznikli v podstate náhodou. "Proste som šiel okolo a cez plot politikov zazrel, tak som ich párkrát odfotil. Zhodou okolností som mal na foťáku nasadený dlhý objektív, bez ktorého by to nešlo," spomínal Kratochvil pred časom pre Brnenský denník Rovnost.

Zomrel v roku 2018. O Kratochvilových fotkách sa traduje aj napínavá historika - vraj sa skrýval v kroví, kde ho našli bodyguardi. Kratochvíl to však vyvrátil. Nikdy vraj nebol paparazzi a podobné metódy nepoužíval. Vtedy ani nebol zamestnaný v médiách a fotky zverejnil až neskôr, ako symbol dôležitého dejinného okamihu.

Galéria fotiek (2) Rokovanie medzi Vladimírom Mečiarom (vľavo) a Václavom Klausom (vpravo) v Brne, 26. augusta 1992.

Zdroj: TASR/Peter Brenkus

Klaus a Mečiar ako lídri ODS a HZDS vyhrali voľby v roku 1992. Po rokovaní vo vile Tugendhat 26. augusta 1992 tesne pred polnocou novinárom oznámili, že Československý štát bude od 1. januára 1993 minulosťou. Tento rok v júni sa Klaus a Mečiar vo vile stretli znova, a to kvôli televíznemu rozhovoru. "Tu sa nerozhodlo rozdelenie štátu. Tu sa rozhodlo o tom, aby rozdelenie bolo kamarátske, spravodlivé pre všetkých bez akýchkoľvek konfliktov," povedal Klaus. Aj tohtoročnú schôdzku niekdajších vrcholných politikov dokumentoval fotograf Zehl, ktorý zostáva brnenským spolupracovníkom národnej tlačovej agentúry ČTK.