Konflikt medzi SaS a OĽaNO pokračuje: Za všetko môže status! Sulík ponúkol svoju funkciu, Naď hovorí o cynickom úniku

BRATISLAVA - Ponúkol svoju hlavu, ak by to znamenalo aj koniec Igora Matoviča na poste ministra financií a vyslúžil si za to kritiku. Reč je o šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi, ktorý svoj plán prezentoval po rokovaní o riešení koaličnej krízy, ale aj na sociálnej sieti. A práve pod jeho statusom došlo k búrlivej diskusii. A to medzi poslancami SaS a ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO)!