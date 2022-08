Víkend bude opäť pekelne horúci: Dusno budú striedať aj oblaky či búrky! PREDPOVEĎ Na TOTO sa pripravte

Archívne VIDEO Návštevníci Starého mesta sa ochladzujú počas horúčav v sprchách

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude polooblačná až oblačná, na severe s veľkou oblačnosťou. Ojedinele sa môžu vyskytnúť dážď či prehánky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13, v údoliach ojedinele okolo 11 stupňov Celzia.

Cez deň v sobotu bude rovnako prevažne veľká oblačnosť, pričom z mrakov môže ojedinele aj zapršať. Miestami sa budú tvoriť aj búrky. "Do našej oblasti bude zasahovať od juhovýchodu brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej okraji k nám začne prúdiť od východu vlhký vzduch," informovali meteorológovia z SHMÚ. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe a na Horehroní väčšinou od 21 až 26 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 14 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Nedeľa

V nedeľu nás rovnako čaká premenlivá až veľká oblačnosť, z ktorej môže miestami najmä na severe zapršať. Lokálne sa môžu tvoriť aj búrky. Naďalej bude veľmi dusno. Najnižšia nočná teplota dosiahne 19 až 14 stupňov Celzia, v údoliach do 12 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, v Žilinskom kraji a na Spiši do 24 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Pondelok

Prvý deň nového týždňa bude polooblačný až oblačný, napriek tomu teplý a dusný. Na viacerých miestach sa môžu tvoriť aj búrky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13, v údoliach ojedinele okolo 11 stupňov Celzia. "Naše územie sa bude nachádzať v oblasti nižšieho tlaku vzduchu, tiahnucej sa od severozápadnej Európy až nad Turecko," uviedli meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32, na Horehroní, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 25 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.