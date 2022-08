Hrozí, že bude zrušená trať, ktorá virálne preslávila Slovensko: Namiesto vláčika cez ihrisko rodinné domy!

Archívne VIDEO Čiernohronská železnica otvorila svoju tridsiatu sezónu

Je svetovým unikátom, mnohí kvôli nej precestujú stovky aj tisícky kilometrov, no teraz jej hrozí zánik. Reč je o známej Čiernohronskej železnici, ktorá je výnimočná tým, že jej trať prechádza aj cez miestne futbalové ihrisko. Fotografie z tohto nevšedného momentu kolujú sociálnymi sieťami už niekoľko rokov a unikát zaujal nielen Slovákov, ale aj zahraničných občanov. No teraz, vyzerá to tak, jej hrozí zánik. Dôvodom je, že pozemky, na ktorých známa železnica stojí, odkúpil developer, a ten má s miestnom iné plány. Ten chce na časti trati v smere na Dobroč, ktorá prechádza aj cez spomínané futbalové ihrisko, postaviť 50 rodinných domov. A kvôli tomu má trať doslova zmiznúť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR / Branislav Račko, Dušan Hein, Ján Krošlák

Na celý problém upozornila RTVS. Spor medzi prevádzkovateľom železnice a developerom rieši aj ministerstvo dopravy. Problémom je aj to, že železnica bola ešte za minulého režimu zrušená, no krátko pred tým aj vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. "Trasa na Dobroč patrí medzi svetové rarity. Na tomto úseku vlak prechádza pomedzi futbalové ihrisko a tribúnu, a hoci do Čierneho Balogu kvôli tomu prichádzajú návštevníci aj zo zahraničia, dnes bojujeme o zachovanie trate," informovala železnica na sociálnej sieti. Samotná trať bola spustená ešte v roku 1913, ministerstvo má teraz posúdiť, či železnica pôsobí na pozemkoch developera legálne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR / Branislav Račko, Dušan Hein, Ján Krošlák

"História Čiernohronskej železničky sa začala písať v roku 1909 a v pravidelnej prevádzke bola až do roku 1982. Rozhodnutím vlády SSR z tohto roku mala byť celá dráha do roku 1985 zlikvidovaná. Na Silvestra tohto roku 1982 bola prevádzka definitívne zastavená a všetko zariadenie železničky bolo určené na zošrotovanie. V roku 1982 sa Čiernohronská železnička stala štátnou kultúrnou pamiatkou. 1. mája 1992 sa na Čiernohronskej železničke obnovila prevádzka medzi Čiernym Balogom a Vydrovskou dolinou a o rok neskôr aj z Čierneho Balogu do Hronca," píše sa o histórii železnice na stránke. Developer však tvrdí, že koľajnice na jeho pozemku nemajú čo robiť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR / Branislav Račko, Dušan Hein, Ján Krošlák

Čiernohronská železnica je úzkokoľajná lesná železnica s rozchodom 760 mm v povodí Čierneho Hrona v Slovenskom rudohorí. Premáva na trasách Podbrezová-Chvatimech – Hronec – Čierny Balog, Čierny Balog – Vydrovo a Čierny Balog – Dobroč.