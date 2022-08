V Bratislave sa strhla hádka pre parkovanie: Ľuďom sa nepáčilo, že cudzinec nedostal pokutu!

Galéria fotiek (1) Zdroj: Tip čitateľa

BRATISLAVA – Parkovanie v hlavnom meste je bezpochyby problém, tentokrát sa však hádky o zabratí parkovacieho miesta vyhrotili. Na mieste určenom pre ťažko zdravotne postihnuté osoby totiž stálo auto so zahraničnou poznávacou značkou. Na videu, ktoré nám zaslal do redakcie čitateľ, je zachytená časť konfliktu medzi policajtmi a ľuďmi, ktorých zaujímalo, prečo dotyčný nedostal pokutu tak, ako by ju dostali oni.