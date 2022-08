Zväz výrobcov varuje: Hrozí nedostatok dreva, VÝZVA vláde! Panikáriť vraj netreba, dodávatelia majú mať zásoby

Okolité štáty chránia svoje surovinové zdroje, napríklad palivové drevo pre svojich obyvateľov, Slovensko zatiaľ nie. "Vláda má v rukách nástroje na okamžite prijatie opatrení na ochranu slovenského dreva, ktorými môže regulovať situáciu na trhu s drevom a biomasou tak, aby dodávky tepla pre slovenské domácnosti neboli ohrozené," uviedol SZVT.

Rokovali sme s premiérom aj s rezortami, no bez výsledku

V marci tohto roku sa predstavitelia lesnícko-drevárskeho-priemyselného-energetického sektora obrátili na predsedu vlády a ministrov hospodárstva, životného prostredia a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v kontexte blížiacej sa globálnej hrozby nedostatku dreva. "O dva mesiace na to, sa uskutočnilo spoločné rokovanie so všetkými zainteresovanými aj za účasti premiéra. Bez výsledku," uviedol zväz.



SZVT upozorňuje, že na nasledujúcu vykurovaciu sezónu sú ohrozené bezpečné dodávky tepla, kde je palivom domáci produkt. "Upozorňujeme, že do dnešného dňa sa neprijali žiadne opatrenia na ochranu slovenského dreva, ktoré sú na rozdiel od plynu v rukách vlády a situácia na trhu s drevom a biomasou sa stáva neúnosná," uviedli.

Problémom je vývoj biomasy do zahraničia

Teplári poukazujú na to, že prostredníctvom systémov diaľkového vykurovania (CZT) je dnes zásobovaných 1,8 milióna obyvateľov Slovenska a 20 % tepla je vyrobeného z biomasy. Mnohé výrobné zariadenia na báze biomasy nemajú možnosť zmeniť palivo za iné (uhlie, plyn) a v prípade nedostatku biomasy bude preto ohrozená výroba a bezpečná dodávka tepla pre obyvateľstvo počas nasledujúcej vykurovacej sezóny.

Podľa informácií získavaných od dodávateľov biomasy, jej nedostatok spôsobuje vývoz dreva a štiepky do zahraničia (zo Slovenska sa biomasa a drevo vyváža aj do krajín, kde vývoz svojho dreva už stopli) menšia ťažba, menej piliarskej práce. "Cena štiepky na trhu vzrástla od posledného kvartálu roka 2021 o vyše 100% a kritický je problém s jej dostupnosťou," upozorňuje ďalej zväz.



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) má presné údaje o ročných potrebách dendromasy a iných druhoch biomasy pre výrobu tepla. "Preto SZVT vyzýva vládu SR na prijatie VHZ (Všeobecný hospodársky záujem), na základe ktorého bude zabezpečené aspoň minimálne množstvo tejto domácej suroviny pre slovenské domácnosti, ktoré sú zásobované teplom zo systémov CZT," dodali.

Úlohou dodávateľa je urobiť si zásoby

Oslovili sme Úrad vlády aj všetky rezorty, ktoré boli na stretnutí. Úrad vlády nás odkázala na rezort pôdohospodárstva. Ministerstvo hospodárstva, ktorému šéfuje Richard Sulík, situáciu vníma a rokovania prebiehajú. "Ministerstvo hospodárstva SR vníma aktuálnu situáciu ohľadom nedostatku palivového dreva, aktuálne prebiehajú rokovania medzi dotknutými rezortmi. Primárne však platí, že je úlohou každého dodávateľa vhodne sa zásobiť či už plynom, alebo biomasou, z ktorej následne vyrábajú teplo a teplú vodu pre spotrebiteľov," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Denisa Gerši.

Zvýšený záujem o drevo pripisujeme určitej miere paniky

Podľa rezortu pôdohospodárstva, ktoré vedie Samuel Vlčan, je objem plánovanej ťažby dreva na tento rok približne rovnaký, ako v minulom roku. "Aktuálne zvýšený záujem ľudí o palivové drevo pripisujeme určitej miere paniky, ktorá vznikla v súvislosti s obavami o dostatok plynu pre vojnu na Ukrajine. Zvýšenie vyvolala najmä snaha obyvateľstva urobiť si zásoby dreva aj na viac vykurovacích sezón dopredu, ako aj záujem o kúrenie drevom v rodinných domoch, kde sa predtým kúrilo plynom," odpovedal rezort na otázku, či hrozí nedostatok dreva.

Ťažba dreva sa nedefinuje podľa dopytu, plány sú dlhodobé

Tieto zásoby sa vytvárajú hlavne pred začiatkom vykurovacieho obdobia, teda ešte v období pred zimou. "Výšku ťažby dreva v lesoch však nedefinuje požiadavka trhu a dopyt po dreve, ale produkčné možnosti lesných porastov, zadefinované v programoch starostlivosti o lesy zohľadňujúce trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Programy starostlivosti o les, ktoré sú plánované na obdobie 10 rokov dopredu pritom nie je možné meniť z dôvodu náhleho zvýšenia dopytu po palivovom dreve resp. iných sortimentoch surového dreva, o ktoré môže byť zvýšený záujem v priebehu roka," vysvetľuje Vlčanov rezort.

Situáciu by mohlo podľa ministerstva zlepšiť uvoľnenie spracovania dreva v kalamitou zasiahnutých lesných porastoch, ktoré obmedzujú orgány štátnej ochrany prírody a žiadajú ponechať napadané drevo v lese na regeneráciu porastov bez zásahov lesníkov. "Ťažbou v kalamitných oblastiach však nevzniká len palivové drevo, ale aj sortimenty vyšších kvalitatívnych tried, ktoré by bolo neekonomické využiť ako zdroj paliva. Na záver uvádzame, že dovoz rôznych sortimentov surového dreva na Slovensko v poslednom období sa vyrovná resp. prekračuje vývoz dreva, týmto sa trh vyrovnáva s prechodným nedostatkom niektorých sortimentov dreva," uviedlo ministerstvo. 2

Situáciu pozorne sledujeme

Ako bude rezort situácu riešiť? "Ako sme uviedli vyššie, MPRV SR nemôže zvýšiť ťažbu pre náhle zvýšený záujem obyvateľstva ani zasahovať do obchodných vzťahov pri predaji dreva, situáciu však pozorne sledujeme. Zároveň, ako sme uviedli vo včerajšej tlačovej správe, LESY SR, š. p. nevyvážajú do zahraničia palivové drevo, ani štiepku." Stretnutia o zväzmi sa uskutočňujú niekoľkokrát ročne na pravidelnej báze. "Pretože viacerí predstavitelia lesníckeho, drevárskeho a energetického sektora tvoria poradné orgány pre ministra pôdohospodárstva," dodal rezort.

Dreva máme dostatok

Ministerstvo životného prostredia podporuje drevo ako energetickú surovinu a využívanie dreva na energetickú nezávislosť slovenských domácností. "MŽP si tiež plne uvedomuje, že do stabilizovanej situácie s energiami zasiahla ruská agresia na Ukrajine a verejnosť sa tento rok obáva zneužívania dodávok zemného plynu ako súčasti ruskej vojnovej stratégie voči SR a EÚ. MŽP je presvedčené, že dreva je na Slovensku dostatok," reagoval pre Topky rezort pod vedením Jána Budaja.

"Dôležité je, aby neskončilo vyvezené v zahraničí. V roku 2020 sa zo Slovenska vyviezlo 2,3 miliónov metrov kubických dreva, čo predstavovalo cca štvrtinu celkovej ťažby," uviedol rezort s tým, že minister životného prostredia Ján Budaj navrhol ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelovi Vlčanovi reguláciu vývozu dreva do zahraničia. "Záujem slovenských domácností musí mať prednosť," uviedlo ministerstvo. Vlčanov rezort však uviedol, že do zahraničia sa nič nevyváža.

Drevo aj z národných parkov

Čoskoro sa začne aj predaj palivového dreva z národných parkov. "Drevo bude pochádzať z produkčných častí lesov, ktoré prešli v zmysle reformy pod správy národných parkov. V tomto prípade ide len do 3,4 % z výmery produkčných plôch lesov na Slovensku. Riaditeľom národných parkov bolo uložené čo najviac využiť doterajšiu logistiku predaja palivového dreva, na ktorú sú zvyknutí obyvatelia obcí v národných parkoch," vysvetľuje MŽP.

Ministerstvo je pripravené aj po znížení ťažby dreva v národných parkoch prioritizovať zásobovanie obyvateľstva z regiónov národných parkov palivovým drevom. "S rovnakou prosbou sa MŽP obrátilo na urbáre a neštátnych vlastníkov, aby rovnako zabezpečili prednostné zásobovanie palivovým drevom svojich členov. Gestorom pracovnej skupiny Drevo je Ministerstvo hospodárstva SR. Pracovná skupina sa zameriava na opatrenia, smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti drevospracujúceho priemyslu SR," dodalo MŽP.

Budajov rezort je sklamaný z návrhu lesníckeho centra

MŽP je sklamané z návrhov Národného lesníckeho centra (NLC). V súčasnej situácii by mali byť práve NLC tým, kto rozanalyzuje dôvody nedostatku dreva a navrhne optimálne riešenia. Namiesto toho NLC navrhuje ťažiť a predávať kalamitné drevo z národných parkov a chránených území s najvyšším 5. stupňom ochrany. Tento návrh je podľa rezortu nezmyselný, pretože toto hnijúce, roky sa rozkladajúce drevo nie je drevom, aké budú občania potrebovať v zime 2022/23 na vykurovanie svojich domácností.

MŽP konštatuje, že Národné lesnícke centrum zneužíva strach ľudí zo súčasnej energetickej krízy, aby presadzovalo ťažbu kalamitného dreva z chránených území. MŽP Pripomína, že postupy nahrávajúce záujmom veľkých odberateľov dreva na úkor ochrany prírody tu už za vlád Roberta Fica boli a viedli ku súdnemu sporu EÚ voči SR. "Skutočný dôvod nedostatku dreva nie je to, že v bezzásahových územiach národných parkov ostáva staré, kalamitné drevo. Bez ohľadu na toto drevo sa na Slovensku dreva ťaží veľa, otázne je ale, v čí prospech? Ilustruje to napr. návrh tzv. zelenej správy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podľa ktorého sa v minulom roku vyťažilo na Slovensku 7,64 mil. m3 dreva, z toho kalamitná ťažba predstavovala 2,92 mil. m3. Kalamitná ťažba teda tvorí aj v tomto období viac ako tretinu z celkovej ťažby (38,2 %)," uviedol Budajov rezort.

Štát však podľa ministerstva nedisponuje včasnými dátami, aby predchádzal nadmerným vývozom do zahraničia, ani hodnovernými dátami, v akej kvalite bolo vyťažené kalamitné drevo. MŽP si stojí za tým, že v dobe energetickej krízy má byť prvom rade uspokojená potreba slovenských domácností a až potom sa môže vyvážať. V tejto súvislosti Budaj navrhol Vlčanovi viaceré opatrenia, napr. zabezpečiť štátu včasné informácie o dreve, ktoré sa ide vyvážať do zahraničia. "Mohlo by sa tak diať prostredníctvom tzv. notifikačnej povinnosti, teda že každý, kto chce vyviesť drevo (napr. nad štátom určený objem), to vopred ohlási. Presne tak, ako sa to už prijalo novelou zákona o vývoze potravinárskych surovín. Zároveň je potrebné tiež zintenzívniť kontrolnú činnosť lesnícko-drevárskej inšpekcie, osobitne v prihraničných oblastiach, keďže vysoké ceny dreva budú lákať ku nelegálnym výrubom," dodal rezort.