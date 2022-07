HOROR na dovolenke v Egypte: Slovenku Janu čakal šok! SPOVEĎ Nemáme kde bývať, arogancia cestovky ma zarazila

BRATISLAVA/HURGHADA – Poznáte ten pocit... Leto je v plnom prúde, vy ste stále v pracovnom nasadení a jediné, čo vás drží pri živote, je myšlienka na vytúženú dovolenku. Keď konečne nastane ten deň, v mysli máte už len pohodu s rodinou. To však neplatí pre zhruba 10 rodín s deťmi, ktoré dnes prileteli do Egypta. Jednou z nich bola aj Jana so synom, ktorá pre Topky opísala otrasnú situáciu, ktorá zatiaľ nemá riešenie.

Zúfala Jana, ktorá dnes viac ako 16 hodín rieši miesto dovolenky doslova hororovú situáciu, sa nám ozvala podvečer. Spolu so synom totiž skoro ráno po prílete do egyptskej Hurghady nešli do hotela a do bazéna, ale uviazli najprv na letisku a potom v absolútne nevyhovujúcich podmienkach. Po prílete jej totiž oznámili, že hotel je plný a ubytovali ich doslova v špine a plesni.

O piatej nás vysadili pred špinavým hotelom

Jana si tento zájazd zarezervovala pred šiestimi týždňami. Išlo o 5-hviezdičkový hotel, ktorý mal skvelé recenzie. V Egypte bola už niekoľkokrát, a preto vedela, na základe čoho si má hotel a prostredie vyberať. Do Hurghady priletela spolu so synom a ďalšími rodinami s deťmi o štvrtej ráno.

Čakalo ich však to najhoršie oznámenie, aké sa vám zrejme ihneď po prílete môže stať. Hotel je plný, nemáme pre vás izby. „Sme tu od štvrtej rána s deťmi. O piatej nás doviezli pre nejaký hotel, bolo to skôr len také lešenie. Ja som odmietala vystúpiť z autobusu,“ povedala pre Topky zúfalá Jana, ktorá si zájazd zarezervovala cez cestovnú kanceláriu Fischer. Tú sme v súvislosti so situáciou oslovili aj my.

To, čo ma zarazilo, je prístup cestovnej kancelárie

„Ak som im dnes nevolala 20-krát, tak ani raz. Od rána im volám, sú to hodiny. Cestovka stále tvrdí, že to má riešiť na mieste delegát, no ten je miestny a tvrdí, že nemá žiadne kompetencie,“ pokračovala s tým, že oslovila aj poisťovňu. „Cestovka nás úplne ignoruje, poisťovňa nás úplne ignoruje,“ uviedla. To, čo im ponúkli ako náhradu, je samá pleseň a špina. „Je to nehodné toho, čo sme si zaplatili.“

Jana pritom mala pri sebe aj zmluvu, z ktorej v jednom z mnohých telefonátov s CK Fischer citovala, že má právo na náhradu hotela v takej istej a lepšej kvalite. „Ja som zaplatila 5-hviezdičkový hotel, bola som tu niekoľkokrát, viem podľa čoho mám posudzovať kvalitu. Tento hotel má zlé recenzie, aj sami manažéri sú z toho nešťastní,“ uviedla Jana.

„Zaráža ma prístup cestovnej kancelárie. Ráno o piatej nás vysadili pred hotelom, niekoľko hodín sme potom strávili na tej planine. Cestovka s nami vôbec nechcela komunikovať. Pristúpili k tomu tak, že s tým nič nemajú,“ opísala Jana. V zmluve má napísané, že jej má cestovná kancelária poskytnúť hotel na základe jej výberu.

Keby ste počuli tú aroganciu...

„Ja som sa im od rána snažila vysvetliť, že chápem, že môj hotel je obsadený. Akceptujem to, ale povedala som im, že mi majú dať hotel rovnakej úrovne. Keby ste počuli tú aroganciu...,“ hovorí ďalej s tým. „Cestujem po svete často, ale s takou aroganciou, s akou som sa stretla pri tejto renomovanej cestovnej kancelárii... To som ešte nezažila,“ povedala rozhorčená klientka CK Fischer.

CK Fischer sa v telefonátoch aj naďalej odvolávala na delegáta. Ten však neskôr doslova ušiel. „Keď som delegátovi povedala, že teda chceme ísť domov, nech nás odvezie na letisko, tak doslova a do písmena ušiel. Dohodol sa s nami, že o štvrtej poobede sa stretneme, aj keď ubytovanie sme mali mať od druhej a on proste zmizol.“

Problém pokračoval ďalej. Jana volala do cestovnej kancelárie aj pred ôsmou večer. V cestovnej kancelárii jej opäť povedali, že má kontaktovať delegáta. „Keď som im vysvetľovala, že ušiel a nedvíha telefón nie že mne, ale ani ľuďom z recepcie, vôbec ich to nezaujímalo,“ uviedla. „Keby aspoň priznali, že okej, pochybili sme a nájdime riešenie, poďme sa dohodnúť, ale že ja stojím s dieťaťom na ulici a nie som schopná sa ubytovať, lebo to vyzerá ako grc a oni k tomu pristupujú, že čo ja chcem, to je neskutočné. Úplná arogancia,“ uviedla.

Nemáme na výber, musíme čakať

Aktuálne sa teda Jana aj s ostanými nachádza v náhradnom hoteli a čaká, čo bude zajtra a ako situáciu vyrieši delegát. Dostala totiž do začarovaného kruhu, CK tvrdí, že kompetenciu riešiť tento problém má delegát, delegát tvrdí, že nemá žiadne kompetencie a situáciu nedokázal vyriešiť a neskôr ušiel s tým, že sa uvidí zajtra. „Ja za takýchto podmienok tu neostanem. Zo zmluvy mi vyplýva, že mám nárok na hotel v tej iste alebo lepšej kvalite a to teraz nemám,“ dodala. „Som zúfalá, je mi do plaču.“

Delegát sa im ešte predtým snažil nájsť v hoteli nejaké izby. „Keď som si to natáčala, sami manažéri schovávali veci rukami nohami, aby to nebolo vidno,“ povedala a opísala aj moment, ktorý ju v tom vyčerpaní takmer rozplakal. „Keď som volala cestovke naposledy, povedali mi, že však čo chcem mám nadštandardnú izbu. Áno, je to asi 25. izba, ktorá je ako tak čistá, no vôbec to nerieši situáciu a nezohľadňuje to vôbec nič,“ povedala.

Posielajú ľudí z Bratislavy do Egypta a vedia, že hotely sú plné

V Egypte sú aktuálne sviatky a hotely sú zaplnené miestnymi. Podľa Jany to vyzerá, ako keby dali 5-hviezdičkové hotely domácim, turistov neinformujú a potom ich dajú do horších hotelov. „Neverím tomu, že o piatej ráno zistil, že nemá izby. Mohli nás korektne informovať pred letom, či chceme iný hotel, alebo nie. Okej. Oni nás však postavili pred hotovú vec,“ uviedla.

„Sú arogantní a absolútne nepríjemní. Keby aspoň cestovka priznala chybu, že budú niečo kompenzovať, ale nie. Sú arogantní a posielajú ľudí z Bratislavy do Egypta, pričom vedia, že hotely sú plné a aj tak sem posielajú Slovákov, aby vám ráno o 4 povedali, že pre vás nemajú hotel. Mne nevadí náhrada v primeranej kvalite, ale ani to nemajú. To je ten problém,“ dodala.