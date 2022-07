Predčasné voľby sú podľa Hlasu-SD jediná možnosť, ako ukončiť špinavé politické hry

"Odchody, prestupy, kupčenie s poslaneckými hlasmi, plány o menšinovej vláde s fašistami. To sú jediné veci, ktorým dnes venuje pozornosť vládna koalícia. Tak, ako sa pred rokom a pol namiesto pandémie zaoberala len sama sebou, tak dnes namiesto zdražovania rieši udržanie sa pri moci za každú cenu," komentoval líder Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini. Cenou za takýto prístup je podľa neho čoraz zúfalejšia situácia mnohých ľudí na Slovensku a čoraz väčšia chudoba.

Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Matoviča. Liberáli vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú vypracovanie novej. Ich požiadavkou je odchod ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu. V piatok oznámila SaS vstup odídenca z OĽANO Juraja Krúpu do svojho klubu.