Tak tomu sa povie šťastie v nešťastí: Šoférka na R1-tke jazdila v protismere! VIDEO Zázrak, že nedošlo k zrážke

NITRA - Vodiči posledné dni zažívajú na diaľniciach v skutku bizarné situácie. Začal to Poliak, ktorý si to smeroval po diaľnici D1 z Trnavy do Bratislavy s plne naloženým vozíkom. Teraz sa však oveľa nebezpečnejšia situácia stala na R1-tke pri Nitre. Šoférka s cudzími evidenčnými číslami totiž jazdila v protismere.