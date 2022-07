Úkaz leta? Trnavskí policajti riešili vskutku bizarnú situáciu: Po diaľnici išiel s nákupným vozíkom!

Celé sa to udialo vo štvrtok ráno. Motoristi cestujúci z Trnavy do Bratislavy si na diaľnici D1 všimli skutku bizarnú situáciu. Po krajnici sa totiž pohyboval chodec. Podľa slov polície si ho mnohí všimli kúsok pred križovatkou Trnava, a preto sa rozhodli zalarmovať mužov zákona. Tí chodca zakrátko našli.

Ako informovala polícia, išlo o Poliaka, ktorý sa presúval do Bratislavy. A to s plne naloženým nákupným vozíkom. Policajti ho preto zastavili a rozhodli sa ho presmerovať na iný úsek cesty. "Diaľniční policajti mu trochu upravili azimut a presmerovali ho na iný úsek cesty. Ale zase sa môže pochváliť, že sme ho viezli v policajnom aute. Cesta sa mu asi predĺži, ale bezpečnosť nepustí. Hádam to pochopil, že to bolo aj pre jeho dobro," uzavreli s tým, že našťastie sa nikomu nič nestalo.

POLICAJTI NEVERILI VLASTNÝM OČIAM: POLIAK IŠIEL S NÁKUPNÝM VOZÍKOM PRIAMO PO DIAĽNICI Občan Poľska si to štrádoval s... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, July 28, 2022

Komentujúci pod statusom polície však upozornili na to, že Poliak sa opäť vybral smerom na diaľnicu. Prednedávnom ho videli na zjazde na D1 pri Voderadoch.