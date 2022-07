Stratený český turista vo Vysokých Tatrách: Bol sám a bez svetla, pomôcť mu museli horskí záchranári

"V tme, sám, bez svetla na horskom turistickom chodníku zablúdil, nevedel sa zorientovať a v trase pokračovať do cieľa," uvádza HZS na svojej stránke. Po získaní mužovej polohy GPS ukázalo, že namiesto priameho výstupu popri zjazdovej trati vystupuje Furkotskou dolinou.

V nočných hodinách 25.7.2022 boli horskí záchranári požiadaní o pomoc pre českého turistu, ktorý sa vybral v neskorých... Posted by Horská záchranná služba on Monday, July 25, 2022

Turistovi vrazili na pomoc dvaja záchranári HZS z Vysokých Tatier, napokon s ním zišli bezpečne do údolia na Štrbské pleso. Odtiaľ pokračoval samostatne. HZS v tejto súvislosti upozorňuje, že je potrebné si túru naplánovať dostatočne v predstihu a prísť do cieľa ešte pred zotmením, zároveň je dôležité ísť do terénu s potrebným vybavením.