Vážna nehoda na D2! Škoda Fabia narazila do zvodidiel na obidvoch stranách diaľnice

BRATISLAVA - Policajti diaľničného oddelenia boli vyslaní včera krátko pred 10.30 h na diaľnicu D2, kde došlo k dopravnej nehode s účasťou vozidla Škoda Fabia. Podľa doterajších informácií vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel v úseku 31,95 km z pravého jazdného pruhu na trávnatý porast mimo diaľnice, kde narazil do zvodidiel.

Po tomto náraze prešiel cez oba jazdné pruhy diaľnice do ľavej časti vozovky, kde došlo k nárazu do druhých zvodidiel. Vozidlo následne zostalo stáť na diaľnici. Na miesto bola vyslaná záchranná služba, ktorá vodiča s viacerými ťažkými zraneniami previezla do nemocnice. Prítomnosť alkoholu v dychu vodiča bola vykonanou dychovou skúškou vylúčená.

V súvislosti s nehodou bola spôsobená škoda v celkovej výške cca 3 000 eur. Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, za ktorých k tejto nehode došlo, sa v súčasnosti zaoberajú policajti diaľničného oddelenia v Malackách.